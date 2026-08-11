Какова текущая цена Stoked?

Stoked торгуется по цене ₽3.8446171520935584000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -4.65%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна STK сегодня?

Волатильность цены STK за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Stoked?

Цена токена колебалась между ₽3.83070093385728000 (минимум) и ₽4.0470756819181248000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для STK?

За последние 24 часа объем торгов STK составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽9.1328549002569648000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Stoked?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как STK сравнивается с другими токенами категории Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem?

В рамках категории Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem STK демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.