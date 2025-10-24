Текущая цена Bag on Bonk сегодня составляет 0,0002297 USD. Следите за обновлениями цены BAG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bag on Bonk сегодня составляет 0,0002297 USD. Следите за обновлениями цены BAG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAG прямо сейчас на MEXC.

Цена Bag on Bonk (BAG)

Текущая цена 1 BAG в USD:

$0,00022871
$0,00022871
+3,30%1D
График цены Bag on Bonk (BAG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:23:29 (UTC+8)

Информация о ценах Bag on Bonk (BAG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00021372
$ 0,00021372
Мин 24Ч
$ 0,00023087
$ 0,00023087
Макс 24Ч

$ 0,00021372
$ 0,00021372

$ 0,00023087
$ 0,00023087

$ 0,0010115
$ 0,0010115

$ 0,00015044
$ 0,00015044

+0,77%

+3,28%

-9,60%

-9,60%

Текущая цена Bag on Bonk (BAG) составляет $0,0002297. За последние 24 часа BAG торговался в диапазоне от $ 0,00021372 до $ 0,00023087, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BAG за все время составляет $ 0,0010115, а минимальная – $ 0,00015044.

Что касается краткосрочной динамики, BAG изменился на +0,77% за последний час, на +3,28% за 24 часа и на -9,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bag on Bonk (BAG)

$ 228,91K
$ 228,91K

--
--

$ 228,91K
$ 228,91K

999,82M
999,82M

999 816 193,90855
999 816 193,90855

Текущая рыночная капитализация Bag on Bonk составляет $ 228,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BAG составляет 999,82M, а общее предложение – 999816193.90855. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 228,91K.

История цен Bag on Bonk (BAG) в USD

За сегодня изменение цены Bag on Bonk на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bag on Bonk на USD составило $ -0,0000761539.
За последние 60 дней изменение цены Bag on Bonk на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bag on Bonk на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,28%
30 дней$ -0,0000761539-33,15%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bag on Bonk (BAG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bag on Bonk (USD)

Сколько будет стоить Bag on Bonk (BAG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bag on Bonk (BAG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bag on Bonk.

Проверьте прогноз цены Bag on Bonk!

BAG на местную валюту

Токеномика Bag on Bonk (BAG)

Понимание токеномики Bag on Bonk (BAG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bag on Bonk (BAG)

Сколько стоит Bag on Bonk (BAG) на сегодня?
Актуальная цена BAG в USD – 0,0002297 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BAG в USD?
Текущая цена BAG в USD составляет $ 0,0002297. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bag on Bonk?
Рыночная капитализация BAG составляет $ 228,91K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BAG?
Циркулирующее предложение BAG составляет 999,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BAG?
BAG достиг максимальной цены (ATH) в 0,0010115 USD.
Какова была минимальная цена BAG за все время (ATL)?
BAG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00015044 USD.
Каков объем торгов BAG?
Объем торгов за последние 24 часа для BAG составляет -- USD.
Вырастет ли BAG в цене в этом году?
BAG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:23:29 (UTC+8)

