Что такое Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana's meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the "backpack of the blockchain" reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

Прогноз цены Bag on Bonk (USD)

Сколько будет стоить Bag on Bonk (BAG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bag on Bonk (BAG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bag on Bonk.

BAG на местную валюту

Токеномика Bag on Bonk (BAG)

Понимание токеномики Bag on Bonk (BAG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bag on Bonk (BAG) Сколько стоит Bag on Bonk (BAG) на сегодня? Актуальная цена BAG в USD – 0,0002297 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BAG в USD? $ 0,0002297 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BAG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bag on Bonk? Рыночная капитализация BAG составляет $ 228,91K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BAG? Циркулирующее предложение BAG составляет 999,82M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BAG? BAG достиг максимальной цены (ATH) в 0,0010115 USD . Какова была минимальная цена BAG за все время (ATL)? BAG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00015044 USD . Каков объем торгов BAG? Объем торгов за последние 24 часа для BAG составляет -- USD . Вырастет ли BAG в цене в этом году? BAG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAG для более подробного анализа.

