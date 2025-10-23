Текущая цена BCGame Coin сегодня составляет 0,00948804 USD. Следите за обновлениями цены BC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BCGame Coin сегодня составляет 0,00948804 USD. Следите за обновлениями цены BC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BC прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 BC в USD:

$0,00947319
+3,40%1D
USD
График цены BCGame Coin (BC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:48 (UTC+8)

Информация о ценах BCGame Coin (BC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00906041
Мин 24Ч
$ 0,00961781
Макс 24Ч

$ 0,00906041
$ 0,00961781
$ 0,01100698
$ 0,00291432
+0,92%

+3,32%

+43,20%

+43,20%

Текущая цена BCGame Coin (BC) составляет $0,00948804. За последние 24 часа BC торговался в диапазоне от $ 0,00906041 до $ 0,00961781, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BC за все время составляет $ 0,01100698, а минимальная – $ 0,00291432.

Что касается краткосрочной динамики, BC изменился на +0,92% за последний час, на +3,32% за 24 часа и на +43,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BCGame Coin (BC)

$ 94,65M
--
$ 94,65M
9,99B
9 989 730 356,923063
Текущая рыночная капитализация BCGame Coin составляет $ 94,65M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BC составляет 9,99B, а общее предложение – 9989730356.923063. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 94,65M.

История цен BCGame Coin (BC) в USD

За сегодня изменение цены BCGame Coin на USD составило $ +0,00030444.
За последние 30 дней изменение цены BCGame Coin на USD составило $ +0,0035022794.
За последние 60 дней изменение цены BCGame Coin на USD составило $ +0,0007367178.
За последние 90 дней изменение цены BCGame Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00030444+3,32%
30 дней$ +0,0035022794+36,91%
60 дней$ +0,0007367178+7,76%
90 дней$ 0--

Что такое BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BCGame Coin (BC)

Прогноз цены BCGame Coin (USD)

Сколько будет стоить BCGame Coin (BC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BCGame Coin (BC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BCGame Coin.

BC на местную валюту

Токеномика BCGame Coin (BC)

Понимание токеномики BCGame Coin (BC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BCGame Coin (BC)

Сколько стоит BCGame Coin (BC) на сегодня?
Актуальная цена BC в USD – 0,00948804 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BC в USD?
Текущая цена BC в USD составляет $ 0,00948804. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BCGame Coin?
Рыночная капитализация BC составляет $ 94,65M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BC?
Циркулирующее предложение BC составляет 9,99B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BC?
BC достиг максимальной цены (ATH) в 0,01100698 USD.
Какова была минимальная цена BC за все время (ATL)?
BC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00291432 USD.
Каков объем торгов BC?
Объем торгов за последние 24 часа для BC составляет -- USD.
Вырастет ли BC в цене в этом году?
BC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BCGame Coin (BC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

