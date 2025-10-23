Что такое BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility. To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token. $BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility. To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BCGame Coin (BC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены BCGame Coin (USD)

Сколько будет стоить BCGame Coin (BC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BCGame Coin (BC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BCGame Coin.

Проверьте прогноз цены BCGame Coin!

BC на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика BCGame Coin (BC)

Понимание токеномики BCGame Coin (BC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BCGame Coin (BC) Сколько стоит BCGame Coin (BC) на сегодня? Актуальная цена BC в USD – 0,00948804 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BC в USD? $ 0,00948804 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BCGame Coin? Рыночная капитализация BC составляет $ 94,65M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BC? Циркулирующее предложение BC составляет 9,99B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BC? BC достиг максимальной цены (ATH) в 0,01100698 USD . Какова была минимальная цена BC за все время (ATL)? BC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00291432 USD . Каков объем торгов BC? Объем торгов за последние 24 часа для BC составляет -- USD . Вырастет ли BC в цене в этом году? BC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BCGame Coin (BC)