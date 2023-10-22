BXBT

BoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами.

Название криптовалютыBXBT

МестоNo.3966

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение100,000,000

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.26953543762941407,2024-04-22

Наименьшая цена0.000147539917865889,2023-10-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеBoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.