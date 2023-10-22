BXBT

BoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами.

Название криптовалютыBXBT

МестоNo.3966

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение100,000,000

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.26953543762941407,2024-04-22

Наименьшая цена0.000147539917865889,2023-10-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеBoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BXBT/USDT
BoxBet
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Макс 24ч
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Объем 24ч (BXBT)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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