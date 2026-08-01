Какова текущая цена Blockchain Bets?

Blockchain Bets оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество BCB?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Blockchain Bets?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Blockchain Bets в секторе Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BCB?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BCB соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽4.4358531884054528000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 877672966.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.