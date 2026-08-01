Какова текущая цена BETTER?

BETTER оценивается в ₽0.149318780344446160000, за сегодняшний день она изменилась на -7.19%.

Насколько быстро растёт сообщество BETTER?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену BETTER?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль BETTER в секторе Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Base Ecosystem,Base Native,OpenServ Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BETTER?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BETTER соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.552398460593731360000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 121112384.72502796 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.