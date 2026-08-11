Сегодняшняя цена MasterBOT

Текущая цена MasterBOT ($BOT) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $BOT на USD составляет $ 0 за $BOT.

На данный момент MasterBOT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 174,442, при оборотном предложении 999.82M $BOT. В течение последних 24 часов, $BOT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03955195, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $BOT изменился на -0.24% за последний час и на -14.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.01K.

Рыночная информация MasterBOT ($BOT)

Рыночная капитализация $ 174.44K$ 174.44K $ 174.44K Объем (24Ч) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 174.44K$ 174.44K $ 174.44K Оборотное предложение 999.82M 999.82M 999.82M Общее предложение 999,821,377.529831 999,821,377.529831 999,821,377.529831

Текущая рыночная капитализация MasterBOT составляет $ 174.44K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.01K. Циркулируещее обращение $BOT составляет 999.82M, а общее предложение – 999821377.529831. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 174.44K.