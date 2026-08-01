Какова текущая цена BlockChip?

BlockChip торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -3.80%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH BlockChip составляет ₽0.084851701277470400000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BCP?

Рыночная капитализация составляет ₽34886935.0134864832000, что ставит актив на 3670-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие BlockChip на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BCP.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится BlockChip?

BlockChip входит в классификацию Gambling (GambleFi),Base Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BCP?

Работа в сети -- позволяет BCP использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.