Какова сегодняшняя цена NAV (NAV)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 1.36%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов NAV находится в обращении?

Обращающееся предложение NAV составляет 197211682.68258423, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют NAV?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей NAV. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация NAV?

Рыночная капитализация составляет ₽32376905.0299354464000, что ставит NAV на 6038-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется NAV?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение NAV?

Недавнее изменение цены на 1.36% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Berachain Ecosystem,Yield Optimizer и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.