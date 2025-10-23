Что такое Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia. Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users. Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia. Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Lair (LAIR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Lair (USD)

Сколько будет стоить Lair (LAIR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lair (LAIR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lair.

Проверьте прогноз цены Lair!

LAIR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Lair (LAIR)

Понимание токеномики Lair (LAIR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LAIR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lair (LAIR) Сколько стоит Lair (LAIR) на сегодня? Актуальная цена LAIR в USD – 0,00180541 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LAIR в USD? $ 0,00180541 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LAIR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Lair? Рыночная капитализация LAIR составляет $ 1,02M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LAIR? Циркулирующее предложение LAIR составляет 563,52M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LAIR? LAIR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04308942 USD . Какова была минимальная цена LAIR за все время (ATL)? LAIR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00147727 USD . Каков объем торгов LAIR? Объем торгов за последние 24 часа для LAIR составляет -- USD . Вырастет ли LAIR в цене в этом году? LAIR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LAIR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Lair (LAIR)