Сегодняшняя цена Plutus

Текущая цена Plutus (PLUTUS) сегодня составляет $ 0,00312246 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLUTUS на USD составляет $ 0,00312246 за PLUTUS.

На данный момент Plutus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 241 874, при оборотном предложении 77,43M PLUTUS. В течение последних 24 часов, PLUTUS торговался в диапазоне от $ 0,00308012 (минимум) до $ 0,00318352 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,05021, тогда как исторический минимум составил $ 0,00292203.

В краткосрочной перспективе PLUTUS изменился на -- за последний час и на +6,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,73.

Рыночная информация Plutus (PLUTUS)

Рыночная капитализация $ 241,87K$ 241,87K $ 241,87K Объем (24Ч) $ 1,73$ 1,73 $ 1,73 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 405,92K$ 405,92K $ 405,92K Оборотное предложение 77,43M 77,43M 77,43M Общее предложение 108 000 000,0 108 000 000,0 108 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Plutus составляет $ 241,87K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,73. Циркулируещее обращение PLUTUS составляет 77,43M, а общее предложение – 108000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 405,92K.