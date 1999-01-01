LAIR

Lair Finance – это кроссчейн-шлюз для ликвидного (ре)стейкинга, позволяющий пользователям накапливать доходность и одновременно перемещать ликвидность между L1-сетями. С 66% TVL Kaia, находящимися в обеспечении, и 4 миллионами пользователей Line Consumer, протокол расширяет свою экосистему на Berachain для рестейкинга $BGT и $Bera, а также интегрируется с Story, Injective и Initia.

Название криптовалютыLAIR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнKLAY

ВведениеLair Finance – это кроссчейн-шлюз для ликвидного (ре)стейкинга, позволяющий пользователям накапливать доходность и одновременно перемещать ликвидность между L1-сетями. С 66% TVL Kaia, находящимися в обеспечении, и 4 миллионами пользователей Line Consumer, протокол расширяет свою экосистему на Berachain для рестейкинга $BGT и $Bera, а также интегрируется с Story, Injective и Initia.

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