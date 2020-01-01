Токеномика Xphere (XP) Откройте для себя ключевую информацию о Xphere (XP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xphere (XP) XPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе. Официальный сайт: https://x-phere.com/ Whitepaper: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/ Обозреватель блоков: https://xp.tamsa.io/main Купить XP сейчас!

Токеномика и анализ цен Xphere (XP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xphere (XP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,69M $ 46,69M $ 46,69M Общее предложение: $ 5,50B $ 5,50B $ 5,50B Оборотное предложение: $ 1,86B $ 1,86B $ 1,86B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 138,11M $ 138,11M $ 138,11M Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: $ 0,01409157112490735 $ 0,01409157112490735 $ 0,01409157112490735 Текущая цена: $ 0,02511 $ 0,02511 $ 0,02511 Узнайте больше о цене Xphere (XP)

Токеномика Xphere (XP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xphere (XP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XP, изучите текущую цену XP!

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