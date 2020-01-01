Токеномика Xphere (XP)

Токеномика Xphere (XP)

Откройте для себя ключевую информацию о Xphere (XP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Xphere (XP)

XPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Официальный сайт:
https://x-phere.com/
Whitepaper:
https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/
Обозреватель блоков:
https://xp.tamsa.io/main

Токеномика и анализ цен Xphere (XP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xphere (XP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 46,69M
$ 46,69M$ 46,69M
Общее предложение:
$ 5,50B
$ 5,50B$ 5,50B
Оборотное предложение:
$ 1,86B
$ 1,86B$ 1,86B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 138,11M
$ 138,11M$ 138,11M
Исторический максимум:
$ 0,09
$ 0,09$ 0,09
Исторический минимум:
$ 0,01409157112490735
$ 0,01409157112490735$ 0,01409157112490735
Текущая цена:
$ 0,02511
$ 0,02511$ 0,02511

Токеномика Xphere (XP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xphere (XP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XP, изучите текущую цену XP!

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История цены Xphere (XP)

Анализ истории цены XP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.