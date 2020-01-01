Токеномика XEN Crypto (XEN) Откройте для себя ключевую информацию о XEN Crypto (XEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XEN Crypto (XEN) XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange. Официальный сайт: https://xen.network/mainnet Whitepaper: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8 Купить XEN сейчас!

Токеномика и анализ цен XEN Crypto (XEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XEN Crypto (XEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01819 $ 0,01819 $ 0,01819 Исторический минимум: $ 0,000000029592426275 $ 0,000000029592426275 $ 0,000000029592426275 Текущая цена: $ 0,00000003521 $ 0,00000003521 $ 0,00000003521 Узнайте больше о цене XEN Crypto (XEN)

Токеномика XEN Crypto (XEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XEN Crypto (XEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEN, изучите текущую цену XEN!

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