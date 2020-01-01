Токеномика Pundi X (PUNDIX) Откройте для себя ключевую информацию о Pundi X (PUNDIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pundi X (PUNDIX) Pundi X – ведущий разработчик устройств на базе блокчейна, стремящийся преобразовать розничную торговлю с помощью своей блокчейн-системы точек продаж. Решение позволяет мерчантам и покупателям проводить мгновенные оффлайн-транзакции через собственный блокчейн. Официальный сайт: https://pundix.com/ Whitepaper: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Купить PUNDIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Pundi X (PUNDIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pundi X (PUNDIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,47M $ 71,47M $ 71,47M Общее предложение: $ 258,53M $ 258,53M $ 258,53M Оборотное предложение: $ 258,39M $ 258,39M $ 258,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,51M $ 71,51M $ 71,51M Исторический максимум: $ 0,8636 $ 0,8636 $ 0,8636 Исторический минимум: $ 0,21487481482968304 $ 0,21487481482968304 $ 0,21487481482968304 Текущая цена: $ 0,2766 $ 0,2766 $ 0,2766 Узнайте больше о цене Pundi X (PUNDIX)

Токеномика Pundi X (PUNDIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pundi X (PUNDIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUNDIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUNDIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNDIX, изучите текущую цену PUNDIX!

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