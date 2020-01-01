Токеномика Pundi X (PUNDIX)

Токеномика Pundi X (PUNDIX)

Откройте для себя ключевую информацию о Pundi X (PUNDIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pundi X (PUNDIX)

Pundi X – ведущий разработчик устройств на базе блокчейна, стремящийся преобразовать розничную торговлю с помощью своей блокчейн-системы точек продаж. Решение позволяет мерчантам и покупателям проводить мгновенные оффлайн-транзакции через собственный блокчейн.

Официальный сайт:
https://pundix.com/
Whitepaper:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Токеномика и анализ цен Pundi X (PUNDIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pundi X (PUNDIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,47M
$ 71,47M$ 71,47M
Общее предложение:
$ 258,53M
$ 258,53M$ 258,53M
Оборотное предложение:
$ 258,39M
$ 258,39M$ 258,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 71,51M
$ 71,51M$ 71,51M
Исторический максимум:
$ 0,8636
$ 0,8636$ 0,8636
Исторический минимум:
$ 0,21487481482968304
$ 0,21487481482968304$ 0,21487481482968304
Текущая цена:
$ 0,2766
$ 0,2766$ 0,2766

Токеномика Pundi X (PUNDIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pundi X (PUNDIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUNDIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUNDIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNDIX, изучите текущую цену PUNDIX!

Как купить PUNDIX

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История цены Pundi X (PUNDIX)

Анализ истории цены PUNDIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.