Токеномика PortugalNationalTeam (POR)

Токеномика PortugalNationalTeam (POR)

Откройте для себя ключевую информацию о PortugalNationalTeam (POR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PortugalNationalTeam (POR)

Одно из самых громких имен в мировом футболе. Португалия является действующим чемпионом Европы, а также выиграла первую Лигу наций УЕФА в 2019 году. Шесть из 26 сборных Португалии на Евро в настоящее время играют за клубы из списка Socios.com, включая капитана Криштиану. Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва и Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Данило Перейра ("ПСЖ"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия") и Жоау Феликс ("Атлетико"). Токен болельщика сборной Португалии (POR) — это криптовалюта, работающая на платформе Chiliz.

Официальный сайт:
https://www.fpf.pt/pt/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129

Токеномика и анализ цен PortugalNationalTeam (POR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PortugalNationalTeam (POR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,30M
$ 3,30M$ 3,30M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,65M
$ 3,65M$ 3,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 7,363
$ 7,363$ 7,363
Исторический минимум:
$ 0,2656811220211176
$ 0,2656811220211176$ 0,2656811220211176
Текущая цена:
$ 0,9058
$ 0,9058$ 0,9058

Токеномика PortugalNationalTeam (POR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PortugalNationalTeam (POR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POR, изучите текущую цену POR!

Как купить POR

Заинтересованы в добавлении PortugalNationalTeam (POR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки POR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены PortugalNationalTeam (POR)

Анализ истории цены POR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены POR

Хотите узнать, куда может двигаться POR? Наша страница прогноза цены POR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.