Токеномика PortugalNationalTeam (POR) Откройте для себя ключевую информацию о PortugalNationalTeam (POR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PortugalNationalTeam (POR) Одно из самых громких имен в мировом футболе. Португалия является действующим чемпионом Европы, а также выиграла первую Лигу наций УЕФА в 2019 году. Шесть из 26 сборных Португалии на Евро в настоящее время играют за клубы из списка Socios.com, включая капитана Криштиану. Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва и Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Данило Перейра ("ПСЖ"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия") и Жоау Феликс ("Атлетико"). Токен болельщика сборной Португалии (POR) — это криптовалюта, работающая на платформе Chiliz. Официальный сайт: https://www.fpf.pt/pt/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Купить POR сейчас!

Токеномика и анализ цен PortugalNationalTeam (POR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PortugalNationalTeam (POR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,363 $ 7,363 $ 7,363 Исторический минимум: $ 0,2656811220211176 $ 0,2656811220211176 $ 0,2656811220211176 Текущая цена: $ 0,9058 $ 0,9058 $ 0,9058 Узнайте больше о цене PortugalNationalTeam (POR)

Токеномика PortugalNationalTeam (POR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PortugalNationalTeam (POR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POR, изучите текущую цену POR!

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