Токеномика Public Masterpiece (PMT) Откройте для себя ключевую информацию о Public Masterpiece (PMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц. Официальный сайт: https://www.publicmasterpiece.com/ Whitepaper: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Купить PMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Public Masterpiece (PMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Public Masterpiece (PMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,68M $ 188,68M $ 188,68M Исторический максимум: $ 0,10288 $ 0,10288 $ 0,10288 Исторический минимум: $ 0,05461824789246768 $ 0,05461824789246768 $ 0,05461824789246768 Текущая цена: $ 0,09434 $ 0,09434 $ 0,09434 Узнайте больше о цене Public Masterpiece (PMT)

Токеномика Public Masterpiece (PMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Public Masterpiece (PMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMT, изучите текущую цену PMT!

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