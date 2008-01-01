Токеномика Public Masterpiece (PMT)

Токеномика Public Masterpiece (PMT)

Откройте для себя ключевую информацию о Public Masterpiece (PMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц.

Официальный сайт:
https://www.publicmasterpiece.com/
Whitepaper:
https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3

Токеномика и анализ цен Public Masterpiece (PMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Public Masterpiece (PMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 188,68M
$ 188,68M$ 188,68M
Исторический максимум:
$ 0,10288
$ 0,10288$ 0,10288
Исторический минимум:
$ 0,05461824789246768
$ 0,05461824789246768$ 0,05461824789246768
Текущая цена:
$ 0,09434
$ 0,09434$ 0,09434

Токеномика Public Masterpiece (PMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Public Masterpiece (PMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMT, изучите текущую цену PMT!

Как купить PMT

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История цены Public Masterpiece (PMT)

Анализ истории цены PMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.