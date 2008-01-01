Токеномика Public Masterpiece (PMT)
Информация о Public Masterpiece (PMT)
Public Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц.
Токеномика и анализ цен Public Masterpiece (PMT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Public Masterpiece (PMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Public Masterpiece (PMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Public Masterpiece (PMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PMT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PMT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMT, изучите текущую цену PMT!
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История цены Public Masterpiece (PMT)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PMT = 0,09434 USD