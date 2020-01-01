Токеномика Particle Network (PARTI) Откройте для себя ключевую информацию о Particle Network (PARTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Particle Network (PARTI) Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт. Официальный сайт: https://particle.network/ Whitepaper: https://whitepaper.particle.network/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Купить PARTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Particle Network (PARTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Particle Network (PARTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,44M $ 49,44M $ 49,44M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 233,00M $ 233,00M $ 233,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 212,20M $ 212,20M $ 212,20M Исторический максимум: $ 0,433 $ 0,433 $ 0,433 Исторический минимум: $ 0,14025354993418265 $ 0,14025354993418265 $ 0,14025354993418265 Текущая цена: $ 0,2122 $ 0,2122 $ 0,2122 Узнайте больше о цене Particle Network (PARTI)

Токеномика Particle Network (PARTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Particle Network (PARTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARTI, изучите текущую цену PARTI!

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