Токеномика Particle Network (PARTI)

Токеномика Particle Network (PARTI)

Откройте для себя ключевую информацию о Particle Network (PARTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Particle Network (PARTI)

Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

Официальный сайт:
https://particle.network/
Whitepaper:
https://whitepaper.particle.network/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00

Токеномика и анализ цен Particle Network (PARTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Particle Network (PARTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,44M
$ 49,44M$ 49,44M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 233,00M
$ 233,00M$ 233,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 212,20M
$ 212,20M$ 212,20M
Исторический максимум:
$ 0,433
$ 0,433$ 0,433
Исторический минимум:
$ 0,14025354993418265
$ 0,14025354993418265$ 0,14025354993418265
Текущая цена:
$ 0,2122
$ 0,2122$ 0,2122

Токеномика Particle Network (PARTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Particle Network (PARTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PARTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PARTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARTI, изучите текущую цену PARTI!

Как купить PARTI

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История цены Particle Network (PARTI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.