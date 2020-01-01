Токеномика Particle Network (PARTI)
Информация о Particle Network (PARTI)
Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.
Токеномика и анализ цен Particle Network (PARTI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Particle Network (PARTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Particle Network (PARTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Particle Network (PARTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PARTI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PARTI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARTI, изучите текущую цену PARTI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PARTI = 0,2122 USD