Токеномика Nil Token (NIL) Откройте для себя ключевую информацию о Nil Token (NIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nil Token (NIL) Nillion – это сеть свободного доступа, которая переосмысливает безопасное децентрализованное хранение данных и вычисления для ИИ и блокчейнов. Сеть создает новую возможность для децентрализованных ИИ и блокчейнов хранить и обрабатывать данные, не видя их, открывая значительное «белое пространство». Инструменты позволяют разработчикам создавать приложения для работы с частными данными. Официальный сайт: https://www.nillion.com/ Whitepaper: https://docs.nillion.com/ Обозреватель блоков: https://mintscan.io/nillion Купить NIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Nil Token (NIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nil Token (NIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,68M $ 55,68M $ 55,68M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 195,15M $ 195,15M $ 195,15M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,8799 $ 2,8799 $ 2,8799 Исторический минимум: $ 0,24213157208932268 $ 0,24213157208932268 $ 0,24213157208932268 Текущая цена: $ 0,2853 $ 0,2853 $ 0,2853 Узнайте больше о цене Nil Token (NIL)

Токеномика Nil Token (NIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nil Token (NIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIL, изучите текущую цену NIL!

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