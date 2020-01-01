Токеномика Nil Token (NIL)

Токеномика Nil Token (NIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Nil Token (NIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nil Token (NIL)

Nillion – это сеть свободного доступа, которая переосмысливает безопасное децентрализованное хранение данных и вычисления для ИИ и блокчейнов. Сеть создает новую возможность для децентрализованных ИИ и блокчейнов хранить и обрабатывать данные, не видя их, открывая значительное «белое пространство». Инструменты позволяют разработчикам создавать приложения для работы с частными данными.

Официальный сайт:
https://www.nillion.com/
Whitepaper:
https://docs.nillion.com/
Обозреватель блоков:
https://mintscan.io/nillion

Токеномика и анализ цен Nil Token (NIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nil Token (NIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 55,68M
$ 55,68M$ 55,68M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 195,15M
$ 195,15M$ 195,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,8799
$ 2,8799$ 2,8799
Исторический минимум:
$ 0,24213157208932268
$ 0,24213157208932268$ 0,24213157208932268
Текущая цена:
$ 0,2853
$ 0,2853$ 0,2853

Токеномика Nil Token (NIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nil Token (NIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIL, изучите текущую цену NIL!

Как купить NIL

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История цены Nil Token (NIL)

Анализ истории цены NIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NIL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.