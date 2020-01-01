Токеномика MYX Finance (MYX) Откройте для себя ключевую информацию о MYX Finance (MYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MYX Finance (MYX) MYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы. Официальный сайт: https://app.myx.finance Whitepaper: https://myxfinance.gitbook.io/myx Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Купить MYX сейчас!

Токеномика и анализ цен MYX Finance (MYX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MYX Finance (MYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,47M $ 19,47M $ 19,47M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 124,76M $ 124,76M $ 124,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,09M $ 156,09M $ 156,09M Исторический максимум: $ 0,16386 $ 0,16386 $ 0,16386 Исторический минимум: $ 0,04671661054199852 $ 0,04671661054199852 $ 0,04671661054199852 Текущая цена: $ 0,15609 $ 0,15609 $ 0,15609 Узнайте больше о цене MYX Finance (MYX)

Токеномика MYX Finance (MYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MYX Finance (MYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYX, изучите текущую цену MYX!

Как купить MYX Заинтересованы в добавлении MYX Finance (MYX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MYX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MYX на MEXC прямо сейчас!

История цены MYX Finance (MYX) Анализ истории цены MYX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MYX прямо сейчас!

Прогноз цены MYX Хотите узнать, куда может двигаться MYX? Наша страница прогноза цены MYX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MYX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!