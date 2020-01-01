Токеномика MYX Finance (MYX)

Токеномика MYX Finance (MYX)

Откройте для себя ключевую информацию о MYX Finance (MYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MYX Finance (MYX)

MYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы.

Официальный сайт:
https://app.myx.finance
Whitepaper:
https://myxfinance.gitbook.io/myx
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16

Токеномика и анализ цен MYX Finance (MYX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MYX Finance (MYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,47M
$ 19,47M$ 19,47M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 124,76M
$ 124,76M$ 124,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 156,09M
$ 156,09M$ 156,09M
Исторический максимум:
$ 0,16386
$ 0,16386$ 0,16386
Исторический минимум:
$ 0,04671661054199852
$ 0,04671661054199852$ 0,04671661054199852
Текущая цена:
$ 0,15609
$ 0,15609$ 0,15609

Токеномика MYX Finance (MYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MYX Finance (MYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MYX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MYX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYX, изучите текущую цену MYX!

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История цены MYX Finance (MYX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.