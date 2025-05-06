MYX

MYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы.

Название криптовалютыMYX

МестоNo.1253

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)13.21%

Оборотное предложение92,067,374

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.092%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1192442282953195,2025-05-06

Наименьшая цена0.06361973139704283,2025-05-22

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы.

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