Токеномика MIU (MIU)

Токеномика MIU (MIU)

Откройте для себя ключевую информацию о MIU (MIU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MIU (MIU)

MIU – это мемкоин на кошачью тематику на Sui Network, управляемый сообществом и сочетающий развлечение с полезностью. Без налогов и с сильной поддержкой сообщества.

Официальный сайт:
https://miucoin.org
Whitepaper:
https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs

Токеномика и анализ цен MIU (MIU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MIU (MIU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 900,00T
$ 900,00T$ 900,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,10M
$ 35,10M$ 35,10M
Исторический максимум:
$ 0,00000012
$ 0,00000012$ 0,00000012
Исторический минимум:
$ 0,000000007952973096
$ 0,000000007952973096$ 0,000000007952973096
Текущая цена:
$ 0,000000039
$ 0,000000039$ 0,000000039

Токеномика MIU (MIU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MIU (MIU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIU, изучите текущую цену MIU!

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История цены MIU (MIU)

Анализ истории цены MIU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MIU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.