Токеномика MIU (MIU) Откройте для себя ключевую информацию о MIU (MIU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MIU (MIU) MIU – это мемкоин на кошачью тематику на Sui Network, управляемый сообществом и сочетающий развлечение с полезностью. Без налогов и с сильной поддержкой сообщества. Официальный сайт: https://miucoin.org Whitepaper: https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs Купить MIU сейчас!

Токеномика и анализ цен MIU (MIU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MIU (MIU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 900,00T $ 900,00T $ 900,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,10M $ 35,10M $ 35,10M Исторический максимум: $ 0,00000012 $ 0,00000012 $ 0,00000012 Исторический минимум: $ 0,000000007952973096 $ 0,000000007952973096 $ 0,000000007952973096 Текущая цена: $ 0,000000039 $ 0,000000039 $ 0,000000039 Узнайте больше о цене MIU (MIU)

Токеномика MIU (MIU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MIU (MIU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIU, изучите текущую цену MIU!

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