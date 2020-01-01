Токеномика INIT (INIT)

Токеномика INIT (INIT)

Откройте для себя ключевую информацию о INIT (INIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о INIT (INIT)

Initia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

Официальный сайт:
https://initia.xyz/
Whitepaper:
https://docs.initia.xyz/
Обозреватель блоков:
https://scan.initia.xyz/

Токеномика и анализ цен INIT (INIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене INIT (INIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 65,15M
$ 65,15M$ 65,15M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 148,75M
$ 148,75M$ 148,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 438,00M
$ 438,00M$ 438,00M
Исторический максимум:
$ 1,4475
$ 1,4475$ 1,4475
Исторический минимум:
$ 0,3881547763476125
$ 0,3881547763476125$ 0,3881547763476125
Текущая цена:
$ 0,438
$ 0,438$ 0,438

Токеномика INIT (INIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики INIT (INIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INIT, изучите текущую цену INIT!

Как купить INIT

Заинтересованы в добавлении INIT (INIT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки INIT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены INIT (INIT)

Анализ истории цены INIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены INIT

Хотите узнать, куда может двигаться INIT? Наша страница прогноза цены INIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.