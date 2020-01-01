Токеномика INIT (INIT) Откройте для себя ключевую информацию о INIT (INIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INIT (INIT) Initia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы. Официальный сайт: https://initia.xyz/ Whitepaper: https://docs.initia.xyz/ Обозреватель блоков: https://scan.initia.xyz/ Купить INIT сейчас!

Токеномика и анализ цен INIT (INIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INIT (INIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,15M $ 65,15M $ 65,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 148,75M $ 148,75M $ 148,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 438,00M $ 438,00M $ 438,00M Исторический максимум: $ 1,4475 $ 1,4475 $ 1,4475 Исторический минимум: $ 0,3881547763476125 $ 0,3881547763476125 $ 0,3881547763476125 Текущая цена: $ 0,438 $ 0,438 $ 0,438 Узнайте больше о цене INIT (INIT)

Токеномика INIT (INIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INIT (INIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INIT, изучите текущую цену INIT!

Как купить INIT Заинтересованы в добавлении INIT (INIT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки INIT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить INIT на MEXC прямо сейчас!

История цены INIT (INIT) Анализ истории цены INIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены INIT прямо сейчас!

Прогноз цены INIT Хотите узнать, куда может двигаться INIT? Наша страница прогноза цены INIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INIT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!