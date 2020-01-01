Токеномика Hyperliquid (HYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperliquid (HYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid – это производительный блокчейн, созданный с учетом видения полностью открытой финансовой системы на основе ончейн. Ликвидность, пользовательские приложения и торговая деятельность объединяются на единой платформе, которая в конечном итоге станет домом для всех финансов. Официальный сайт: https://hyperliquid.xyz/ Whitepaper: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Обозреватель блоков: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Купить HYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyperliquid (HYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperliquid (HYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,32B $ 13,32B $ 13,32B Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 333,93M $ 333,93M $ 333,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,89B $ 39,89B $ 39,89B Исторический максимум: $ 80 $ 80 $ 80 Исторический минимум: $ 3,2002764730895623 $ 3,2002764730895623 $ 3,2002764730895623 Текущая цена: $ 39,89 $ 39,89 $ 39,89 Узнайте больше о цене Hyperliquid (HYPE)

Токеномика Hyperliquid (HYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperliquid (HYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPE, изучите текущую цену HYPE!

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