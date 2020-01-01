Токеномика Hyperliquid (HYPE)

Токеномика Hyperliquid (HYPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Hyperliquid (HYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid – это производительный блокчейн, созданный с учетом видения полностью открытой финансовой системы на основе ончейн. Ликвидность, пользовательские приложения и торговая деятельность объединяются на единой платформе, которая в конечном итоге станет домом для всех финансов.

Официальный сайт:
https://hyperliquid.xyz/
Whitepaper:
https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs
Обозреватель блоков:
https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec

Токеномика и анализ цен Hyperliquid (HYPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperliquid (HYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,32B
$ 13,32B$ 13,32B
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 333,93M
$ 333,93M$ 333,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,89B
$ 39,89B$ 39,89B
Исторический максимум:
$ 80
$ 80$ 80
Исторический минимум:
$ 3,2002764730895623
$ 3,2002764730895623$ 3,2002764730895623
Текущая цена:
$ 39,89
$ 39,89$ 39,89

Токеномика Hyperliquid (HYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hyperliquid (HYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HYPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HYPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPE, изучите текущую цену HYPE!

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История цены Hyperliquid (HYPE)

Анализ истории цены HYPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.