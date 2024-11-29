HYPE

Hyperliquid – это производительный блокчейн, созданный с учетом видения полностью открытой финансовой системы на основе ончейн. Ликвидность, пользовательские приложения и торговая деятельность объединяются на единой платформе, которая в конечном итоге станет домом для всех финансов.

Название криптовалютыHYPE

МестоNo.11

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0037%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)%102,39

Оборотное предложение333.928.180

Макс. предложение1.000.000.000

Общее предложение999.993.930

Коэффициент обращения0.3339%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум45.593506598150384,2025-06-16

Наименьшая цена3.2002764730895623,2024-11-29

Публичный блокчейнHYPEREVM

ВведениеHyperliquid – это производительный блокчейн, созданный с учетом видения полностью открытой финансовой системы на основе ончейн. Ликвидность, пользовательские приложения и торговая деятельность объединяются на единой платформе, которая в конечном итоге станет домом для всех финансов.

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