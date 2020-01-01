Токеномика Humanity (H)

Токеномика Humanity (H)

Откройте для себя ключевую информацию о Humanity (H), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Humanity (H)

Humanity Protocol – это децентрализованная сеть идентификации, предназначенная для подтверждения того, что вы являетесь реальным, уникальным человеком, без ущерба для вашей конфиденциальности. Основанная на криптографии с нулевым разглашением, она позволяет любому человеку подтвердить свою человечность с помощью простого сканирования ладони, создавая безопасную, устойчивую к атакам Сибиллы идентичность, которая работает как в Интернете, так и в реальной жизни. Humanity Protocol создает тот уровень доверия, которого не хватало Интернету, подтверждая человечность без раскрытия личности.

Официальный сайт:
https://www.humanity.org/
Whitepaper:
https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol
Обозреватель блоков:
https://humanity-mainnet.explorer.alchemy.com/

Токеномика и анализ цен Humanity (H)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humanity (H), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 87,05M
$ 87,05M$ 87,05M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,83B
$ 1,83B$ 1,83B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 477,00M
$ 477,00M$ 477,00M
Исторический максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Исторический минимум:
$ 0,01799202366031281
$ 0,01799202366031281$ 0,01799202366031281
Текущая цена:
$ 0,0477
$ 0,0477$ 0,0477

Токеномика Humanity (H): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Humanity (H) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов H, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов H.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H, изучите текущую цену H!

Как купить H

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История цены Humanity (H)

Анализ истории цены H помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.