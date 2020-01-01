Токеномика Humanity (H)
Информация о Humanity (H)
Humanity Protocol – это децентрализованная сеть идентификации, предназначенная для подтверждения того, что вы являетесь реальным, уникальным человеком, без ущерба для вашей конфиденциальности. Основанная на криптографии с нулевым разглашением, она позволяет любому человеку подтвердить свою человечность с помощью простого сканирования ладони, создавая безопасную, устойчивую к атакам Сибиллы идентичность, которая работает как в Интернете, так и в реальной жизни. Humanity Protocol создает тот уровень доверия, которого не хватало Интернету, подтверждая человечность без раскрытия личности.
Токеномика и анализ цен Humanity (H)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humanity (H), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Humanity (H): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Humanity (H) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов H, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов H.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H, изучите текущую цену H!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.