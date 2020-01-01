Токеномика Humanity (H) Откройте для себя ключевую информацию о Humanity (H), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Humanity (H) Humanity Protocol – это децентрализованная сеть идентификации, предназначенная для подтверждения того, что вы являетесь реальным, уникальным человеком, без ущерба для вашей конфиденциальности. Основанная на криптографии с нулевым разглашением, она позволяет любому человеку подтвердить свою человечность с помощью простого сканирования ладони, создавая безопасную, устойчивую к атакам Сибиллы идентичность, которая работает как в Интернете, так и в реальной жизни. Humanity Protocol создает тот уровень доверия, которого не хватало Интернету, подтверждая человечность без раскрытия личности. Официальный сайт: https://www.humanity.org/ Whitepaper: https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol Обозреватель блоков: https://humanity-mainnet.explorer.alchemy.com/ Купить H сейчас!

Токеномика и анализ цен Humanity (H) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humanity (H), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 87,05M $ 87,05M $ 87,05M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,83B $ 1,83B $ 1,83B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 477,00M $ 477,00M $ 477,00M Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: $ 0,01799202366031281 $ 0,01799202366031281 $ 0,01799202366031281 Текущая цена: $ 0,0477 $ 0,0477 $ 0,0477 Узнайте больше о цене Humanity (H)

Токеномика Humanity (H): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Humanity (H) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов H, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов H. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H, изучите текущую цену H!

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