Токеномика FORM (FORM) Откройте для себя ключевую информацию о FORM (FORM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FORM (FORM) Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Официальный сайт: https://official.four.meme/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Купить FORM сейчас!

Токеномика и анализ цен FORM (FORM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FORM (FORM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Общее предложение: $ 580,00M $ 580,00M $ 580,00M Оборотное предложение: $ 381,87M $ 381,87M $ 381,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,68B $ 1,68B $ 1,68B Исторический максимум: $ 3,0616 $ 3,0616 $ 3,0616 Исторический минимум: $ 0,14300383150589102 $ 0,14300383150589102 $ 0,14300383150589102 Текущая цена: $ 2,9021 $ 2,9021 $ 2,9021 Узнайте больше о цене FORM (FORM)

Токеномика FORM (FORM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FORM (FORM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORM, изучите текущую цену FORM!

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