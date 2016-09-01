Токеномика FIRO (FIRO)
Информация о FIRO (FIRO)
XZC (ZCoin) был переименован в FIRO (Firo). Zcash (XZC) - криптовалюта, гарантирующая конфиденциальность аккаунта с помощью протокола zerocoin. Это первая криптовалюта, в которой реализован протокол Zerocoin, гарантирующий, что соответствующая адресная информация обеих сторон транзакции не подвергнется утечке благодаря использованию доказательств с нулевым знанием. Zcoin разработан командой разработчиков во главе с Poramin и Aizensou. Протокол zerocoin используется для обеспечения конфиденциальности аккаунтов, а доказательство нулевого знания - для предотвращения утечки информации об адресах обеих сторон транзакции. Его параметры такие же, как у Биткоина, время блока составляет 10 минут, а цикл халвинга также такой же, как у Биткоина, - примерно каждые 4 года.
Токеномика и анализ цен FIRO (FIRO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIRO (FIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FIRO (FIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FIRO (FIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FIRO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FIRO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRO, изучите текущую цену FIRO!
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