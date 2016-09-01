Токеномика FIRO (FIRO) Откройте для себя ключевую информацию о FIRO (FIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FIRO (FIRO) XZC (ZCoin) был переименован в FIRO (Firo). Zcash (XZC) - криптовалюта, гарантирующая конфиденциальность аккаунта с помощью протокола zerocoin. Это первая криптовалюта, в которой реализован протокол Zerocoin, гарантирующий, что соответствующая адресная информация обеих сторон транзакции не подвергнется утечке благодаря использованию доказательств с нулевым знанием. Zcoin разработан командой разработчиков во главе с Poramin и Aizensou. Протокол zerocoin используется для обеспечения конфиденциальности аккаунтов, а доказательство нулевого знания - для предотвращения утечки информации об адресах обеих сторон транзакции. Его параметры такие же, как у Биткоина, время блока составляет 10 минут, а цикл халвинга также такой же, как у Биткоина, - примерно каждые 4 года. Официальный сайт: https://firo.org/ Whitepaper: https://firo.org/about/tech/ Обозреватель блоков: https://explorer.firo.org/ Купить FIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен FIRO (FIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIRO (FIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Исторический минимум: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Текущая цена: $ 0.6732 $ 0.6732 $ 0.6732 Узнайте больше о цене FIRO (FIRO)

Токеномика FIRO (FIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FIRO (FIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRO, изучите текущую цену FIRO!

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