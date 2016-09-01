Токеномика FIRO (FIRO)

Токеномика FIRO (FIRO)

Откройте для себя ключевую информацию о FIRO (FIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) был переименован в FIRO (Firo). Zcash (XZC) - криптовалюта, гарантирующая конфиденциальность аккаунта с помощью протокола zerocoin. Это первая криптовалюта, в которой реализован протокол Zerocoin, гарантирующий, что соответствующая адресная информация обеих сторон транзакции не подвергнется утечке благодаря использованию доказательств с нулевым знанием. Zcoin разработан командой разработчиков во главе с Poramin и Aizensou. Протокол zerocoin используется для обеспечения конфиденциальности аккаунтов, а доказательство нулевого знания - для предотвращения утечки информации об адресах обеих сторон транзакции. Его параметры такие же, как у Биткоина, время блока составляет 10 минут, а цикл халвинга также такой же, как у Биткоина, - примерно каждые 4 года.

Официальный сайт:
https://firo.org/
Whitepaper:
https://firo.org/about/tech/
Обозреватель блоков:
https://explorer.firo.org/

Токеномика и анализ цен FIRO (FIRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIRO (FIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 17.43M
$ 17.43M$ 17.43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 25.012
$ 25.012$ 25.012
Исторический минимум:
$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364
Текущая цена:
$ 0.6732
$ 0.6732$ 0.6732

Токеномика FIRO (FIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FIRO (FIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRO, изучите текущую цену FIRO!

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История цены FIRO (FIRO)

Анализ истории цены FIRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.