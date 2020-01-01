Токеномика Edge (EDGE) Откройте для себя ключевую информацию о Edge (EDGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Edge (EDGE) Definitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке. Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Купить EDGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Edge (EDGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edge (EDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,60M $ 73,60M $ 73,60M Исторический максимум: $ 0,19847 $ 0,19847 $ 0,19847 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0736 $ 0,0736 $ 0,0736 Узнайте больше о цене Edge (EDGE)

Токеномика Edge (EDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Edge (EDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDGE, изучите текущую цену EDGE!

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