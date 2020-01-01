Токеномика Edge (EDGE)
Информация о Edge (EDGE)
Definitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке.
Токеномика и анализ цен Edge (EDGE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edge (EDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Edge (EDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Edge (EDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов EDGE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов EDGE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDGE, изучите текущую цену EDGE!
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История цены Edge (EDGE)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.