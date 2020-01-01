Токеномика Edge (EDGE)

Токеномика Edge (EDGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Edge (EDGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Edge (EDGE)

Definitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке.

Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110

Токеномика и анализ цен Edge (EDGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edge (EDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 73,60M
$ 73,60M$ 73,60M
Исторический максимум:
$ 0,19847
$ 0,19847$ 0,19847
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0736
$ 0,0736$ 0,0736

Токеномика Edge (EDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Edge (EDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDGE, изучите текущую цену EDGE!

Как купить EDGE

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История цены Edge (EDGE)

Анализ истории цены EDGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.