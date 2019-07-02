Токеномика Chiliz (CHZ) Откройте для себя ключевую информацию о Chiliz (CHZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chiliz (CHZ) Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Официальный сайт: https://www.chiliz.com/ Whitepaper: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://scan.chiliz.com/ Купить CHZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Chiliz (CHZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chiliz (CHZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 344,97M $ 344,97M $ 344,97M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,69B $ 9,69B $ 9,69B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,94781 $ 0,94781 $ 0,94781 Исторический минимум: $ 0,0040007649349 $ 0,0040007649349 $ 0,0040007649349 Текущая цена: $ 0,0356 $ 0,0356 $ 0,0356 Узнайте больше о цене Chiliz (CHZ)

Токеномика Chiliz (CHZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chiliz (CHZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHZ, изучите текущую цену CHZ!

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