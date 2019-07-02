Токеномика Chiliz (CHZ)

Токеномика Chiliz (CHZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Chiliz (CHZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Официальный сайт:
https://www.chiliz.com/
Whitepaper:
https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.chiliz.com/

Токеномика и анализ цен Chiliz (CHZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chiliz (CHZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 344,97M
$ 344,97M$ 344,97M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 9,69B
$ 9,69B$ 9,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,94781
$ 0,94781$ 0,94781
Исторический минимум:
$ 0,0040007649349
$ 0,0040007649349$ 0,0040007649349
Текущая цена:
$ 0,0356
$ 0,0356$ 0,0356

Токеномика Chiliz (CHZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chiliz (CHZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHZ, изучите текущую цену CHZ!

Как купить CHZ

Заинтересованы в добавлении Chiliz (CHZ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CHZ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Chiliz (CHZ)

Анализ истории цены CHZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CHZ

Хотите узнать, куда может двигаться CHZ? Наша страница прогноза цены CHZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.