Токеномика BitTorrent (BTT)

Токеномика BitTorrent (BTT)

Откройте для себя ключевую информацию о BitTorrent (BTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Официальный сайт:
https://bt.io/
Whitepaper:
https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf
Обозреватель блоков:
https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4

Токеномика и анализ цен BitTorrent (BTT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitTorrent (BTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 605,34M
$ 605,34M$ 605,34M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 986,06T
$ 986,06T$ 986,06T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0136306
$ 0,0136306$ 0,0136306
Исторический минимум:
$ 0,000000365670530465
$ 0,000000365670530465$ 0,000000365670530465
Текущая цена:
$ 0,0000006139
$ 0,0000006139$ 0,0000006139

Токеномика BitTorrent (BTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitTorrent (BTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTT, изучите текущую цену BTT!

Как купить BTT

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История цены BitTorrent (BTT)

Анализ истории цены BTT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.