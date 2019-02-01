Токеномика BitTorrent (BTT) Откройте для себя ключевую информацию о BitTorrent (BTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitTorrent (BTT) Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Официальный сайт: https://bt.io/ Whitepaper: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Купить BTT сейчас!

Токеномика и анализ цен BitTorrent (BTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitTorrent (BTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 605,34M $ 605,34M $ 605,34M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 986,06T $ 986,06T $ 986,06T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0136306 $ 0,0136306 $ 0,0136306 Исторический минимум: $ 0,000000365670530465 $ 0,000000365670530465 $ 0,000000365670530465 Текущая цена: $ 0,0000006139 $ 0,0000006139 $ 0,0000006139 Узнайте больше о цене BitTorrent (BTT)

Токеномика BitTorrent (BTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitTorrent (BTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTT, изучите текущую цену BTT!

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