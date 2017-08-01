Токеномика Arweave (AR)
Информация о Arweave (AR)
"Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама. Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже."
Токеномика и анализ цен Arweave (AR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arweave (AR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Arweave (AR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Arweave (AR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AR, изучите текущую цену AR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.