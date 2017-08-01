Токеномика Arweave (AR)

Токеномика Arweave (AR)

Откройте для себя ключевую информацию о Arweave (AR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arweave (AR)

"Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама. Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже."

Официальный сайт:
https://www.arweave.org
Whitepaper:
https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4
Обозреватель блоков:
https://viewblock.io/arweave

Токеномика и анализ цен Arweave (AR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arweave (AR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 343,56M
$ 343,56M$ 343,56M
Общее предложение:
$ 66,00M
$ 66,00M$ 66,00M
Оборотное предложение:
$ 65,65M
$ 65,65M$ 65,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 345,38M
$ 345,38M$ 345,38M
Исторический максимум:
$ 90,912
$ 90,912$ 90,912
Исторический минимум:
$ 0,485449842644
$ 0,485449842644$ 0,485449842644
Текущая цена:
$ 5,233
$ 5,233$ 5,233

Токеномика Arweave (AR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arweave (AR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AR, изучите текущую цену AR!

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История цены Arweave (AR)

Анализ истории цены AR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.