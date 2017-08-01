Токеномика Arweave (AR) Откройте для себя ключевую информацию о Arweave (AR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arweave (AR) "Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама. Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже." Официальный сайт: https://www.arweave.org Whitepaper: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Обозреватель блоков: https://viewblock.io/arweave Купить AR сейчас!

Токеномика и анализ цен Arweave (AR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arweave (AR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 343,56M $ 343,56M $ 343,56M Общее предложение: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M Оборотное предложение: $ 65,65M $ 65,65M $ 65,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 345,38M $ 345,38M $ 345,38M Исторический максимум: $ 90,912 $ 90,912 $ 90,912 Исторический минимум: $ 0,485449842644 $ 0,485449842644 $ 0,485449842644 Текущая цена: $ 5,233 $ 5,233 $ 5,233 Узнайте больше о цене Arweave (AR)

Токеномика Arweave (AR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arweave (AR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AR, изучите текущую цену AR!

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