Токеномика AnkrNetwork (ANKR)

Токеномика AnkrNetwork (ANKR)

Откройте для себя ключевую информацию о AnkrNetwork (ANKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Официальный сайт:
https://www.ankr.com/
Whitepaper:
https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB

Токеномика и анализ цен AnkrNetwork (ANKR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnkrNetwork (ANKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 138,60M
$ 138,60M$ 138,60M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 138,60M
$ 138,60M$ 138,60M
Исторический максимум:
$ 0,2162561
$ 0,2162561$ 0,2162561
Исторический минимум:
$ 0,000711080622353
$ 0,000711080622353$ 0,000711080622353
Текущая цена:
$ 0,01386
$ 0,01386$ 0,01386

Токеномика AnkrNetwork (ANKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AnkrNetwork (ANKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANKR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANKR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANKR, изучите текущую цену ANKR!

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История цены AnkrNetwork (ANKR)

Анализ истории цены ANKR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.