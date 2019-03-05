Токеномика AnkrNetwork (ANKR) Откройте для себя ключевую информацию о AnkrNetwork (ANKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AnkrNetwork (ANKR) Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Официальный сайт: https://www.ankr.com/ Whitepaper: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Купить ANKR сейчас!

Токеномика и анализ цен AnkrNetwork (ANKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnkrNetwork (ANKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 138,60M $ 138,60M $ 138,60M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 138,60M $ 138,60M $ 138,60M Исторический максимум: $ 0,2162561 $ 0,2162561 $ 0,2162561 Исторический минимум: $ 0,000711080622353 $ 0,000711080622353 $ 0,000711080622353 Текущая цена: $ 0,01386 $ 0,01386 $ 0,01386 Узнайте больше о цене AnkrNetwork (ANKR)

Токеномика AnkrNetwork (ANKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AnkrNetwork (ANKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANKR, изучите текущую цену ANKR!

Как купить ANKR Заинтересованы в добавлении AnkrNetwork (ANKR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ANKR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ANKR на MEXC прямо сейчас!

История цены AnkrNetwork (ANKR) Анализ истории цены ANKR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ANKR прямо сейчас!

Прогноз цены ANKR Хотите узнать, куда может двигаться ANKR? Наша страница прогноза цены ANKR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ANKR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!