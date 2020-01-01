Токеномика Amnis Finance (AMI)

Токеномика Amnis Finance (AMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Amnis Finance (AMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Amnis Finance (AMI)

Amnis Finance представляет безопасный и инновационный протокол ликвидного стейкинга на Aptos, который позволяет пользователям APTOS получить максимальную прибыль от своих токенов APT, разблокировав их ликвидность.

Официальный сайт:
https://amnis.finance/
Whitepaper:
https://docs.amnis.finance/
Обозреватель блоков:
https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet

Токеномика и анализ цен Amnis Finance (AMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amnis Finance (AMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,54M
$ 111,54M$ 111,54M
Исторический максимум:
$ 0,14315
$ 0,14315$ 0,14315
Исторический минимум:
$ 0,03606617548471026
$ 0,03606617548471026$ 0,03606617548471026
Текущая цена:
$ 0,11154
$ 0,11154$ 0,11154

Токеномика Amnis Finance (AMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Amnis Finance (AMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMI, изучите текущую цену AMI!

Как купить AMI

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История цены Amnis Finance (AMI)

Анализ истории цены AMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.