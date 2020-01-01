Токеномика Amnis Finance (AMI) Откройте для себя ключевую информацию о Amnis Finance (AMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amnis Finance (AMI) Amnis Finance представляет безопасный и инновационный протокол ликвидного стейкинга на Aptos, который позволяет пользователям APTOS получить максимальную прибыль от своих токенов APT, разблокировав их ликвидность. Официальный сайт: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/ Обозреватель блоков: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Купить AMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Amnis Finance (AMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amnis Finance (AMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,54M $ 111,54M $ 111,54M Исторический максимум: $ 0,14315 $ 0,14315 $ 0,14315 Исторический минимум: $ 0,03606617548471026 $ 0,03606617548471026 $ 0,03606617548471026 Текущая цена: $ 0,11154 $ 0,11154 $ 0,11154 Узнайте больше о цене Amnis Finance (AMI)

Токеномика Amnis Finance (AMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amnis Finance (AMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMI, изучите текущую цену AMI!

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