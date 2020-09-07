Токеномика Alchemy (ACH) Откройте для себя ключевую информацию о Alchemy (ACH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alchemy (ACH) Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Официальный сайт: https://alchemypay.org/ Whitepaper: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Купить ACH сейчас!

Токеномика и анализ цен Alchemy (ACH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alchemy (ACH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 168,64M $ 168,64M $ 168,64M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,21B $ 9,21B $ 9,21B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 183,20M $ 183,20M $ 183,20M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,00133775 $ 0,00133775 $ 0,00133775 Текущая цена: $ 0,01832 $ 0,01832 $ 0,01832 Узнайте больше о цене Alchemy (ACH)

Токеномика Alchemy (ACH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alchemy (ACH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACH, изучите текущую цену ACH!

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История цены Alchemy (ACH) Анализ истории цены ACH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ACH прямо сейчас!

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