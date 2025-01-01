Прогнозы цен на криптовалюты | Биржа MEXC

Изучите текущие прогнозы цен на криптовалюты для таких популярных криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP и Litecoin. Ознакомьтесь с нашими прогнозами цен на криптовалюты, чтобы получить ценные сведения о будущих рыночных тенденциях.

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MX
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BTC
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PEPE
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ETH
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AIDOGE
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SOL
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AVAX
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TRX
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XRP
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ADA
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LUNA
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EOS
13
BCH
14
LTC
15
RSR
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ONT
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FLOKI
18
SXP
19
WOJAK
20
TURBO
21
T
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BSV
23
ETC
24
CLIPS
25
MLN
26
HAHA
27
KSM
28
PNK
29
APED
30
DASH
31
NEO
32
QTUM
33
LINK
34
MASS
35
DOT
36
VET
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XLM
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BTM
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XTZ
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DOGE
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ZEC
42
BONE
43
ZIL
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IOST
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ELF
46
SERO
47
NEST
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BABYDOGE
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SNT
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SHIB
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JST
52
OMG
53
ATOM
54
VSYS
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UMA
56
ONG
57
RING
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SEAL
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AE
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BTS
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IQ
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RVN
63
WOO
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ARPA
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XMX
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TWT
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OXT
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LRC
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CKB
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IRIS
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IDEX
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DCR
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BNB
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ZRX
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RIF
76
STORJ
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BLZ
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NKN
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BEAM
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CELR
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ALGO
82
RAD
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WNXM
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POND
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DF
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WING
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RUNE
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MBL
89
BAL
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WIN
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KAIA
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OP
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PCX
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CAS
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FARM
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WBTC
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LOOM
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APE
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ONE
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COMP
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FOR
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BAT
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HC
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HZN
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SFP
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XMR
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MTV
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REN
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KNC
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AR
111
MANA
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SUSHI
113
AERGO
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ZEN
115
AUTO
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CFX
117
FLM
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POLS
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NEAR
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RARI
121
NMR
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ANKR
123
MKR
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LBA
125
RLY
126
MTR
127
FET
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HIVE
129
IOTX
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MASK
131
ICP
132
AVA
133
TRU
134
BAKE
135
USDC
136
UNFI
137
BADGER
138
BOND
139
KP3R
140
AAVE
141
PANDO
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MCC
143
GHST
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PERP
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TPT
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CENNZ
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BTT
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CNS
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KDG
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STEEM
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INSUR
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BNT
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MDX
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CRO
155
KAI
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FURUCOMBO
157
CVT
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RAK
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TLOS
160
QI
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FLUX
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DPR
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HEGIC
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AKITA
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TCT
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DSLA
167
LAMB
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SPA
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BDP
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FARTOKEN
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CVP
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GRT
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ETP
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MIR
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BURGER
176
NBS
177
SUN
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RAZOR
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CRV
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INV
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YFI
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SPARTA1
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XVS
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PHA
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YFII
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KAON
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DEGO
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UNI
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TORN
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HNS
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DODO
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FIL
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SNX
194
TYT
195
LPT
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BLY
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ALEPH
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SWTH
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CAKE
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KAVA
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XVG
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VIC
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OGN
204
VTHO
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SWAP
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FSN
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FIRO
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ACH
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LINA
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CWS
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DAI
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AUCTION
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PAINT
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SAND
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BOSON
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CHZ
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HAI
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MCB
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ROSE
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OVR
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JGN
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KONO
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KLV
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UFT
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AME
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TUSD
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JULD
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UMB
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SKL
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CTXC
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XCH
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RACA
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XIDO
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GMEE
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KISHU
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BXX
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FEAR
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FOX
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WITCH
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SKILL
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FARA
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MCHC
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RITE
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STG
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ZPAY
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TRCL
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FITFI
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MVL
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KZEN
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LITHO
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LOTT
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JAM
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CBK
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QUACK
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ETHW
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BLUEMOVE
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XPR
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UBSN
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XEP
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STETH
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EVMOS
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HNB
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LEVER
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KUBE
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MYST
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BLOK
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DYP
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FIDA
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MTRM
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ALPINE
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DARC
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TRIVIA
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PHB
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SWEAT
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SAUCE
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BFT
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WAXL
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KAS
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MNTL
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DGC
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BAX
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NZERO
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GXE
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TAMA
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WALV
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PROS
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MLT
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BXEN
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YDF
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REEF
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MXEN
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OOBIT
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XAUT
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WBT
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AMB
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KROM
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ACX
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FREEDOM
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