Согласно вашему прогнозу, Yieldbasis потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,4909.

Согласно вашему прогнозу, Yieldbasis потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,515445.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена YB составляет $ 0,541217 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена YB в 2028 году составит $ 0,568278 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YB в 2029 году составит $ 0,596692 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YB в 2030 году составит $ 0,626526 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Yieldbasis потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 1,0205.

В 2050 году цена Yieldbasis потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,6623.