Согласно вашему прогнозу, TCOM Global потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,0303.

Согласно вашему прогнозу, TCOM Global потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,031815.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена TCOM составляет $ 0,033405 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена TCOM в 2028 году составит $ 0,035076 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TCOM в 2029 году составит $ 0,036829 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TCOM в 2030 году составит $ 0,038671 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена TCOM Global потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,062991.

В 2050 году цена TCOM Global потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,102606.