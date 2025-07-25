Как торговать токенизированными акциями на MEXC

1. Что такое токенизированные акции? Токенизированные акции – это цифровые токены, которые представляют собой право собственности или права на акции реального мира. Эти токены обычно выпускаются на бл1. Что такое токенизированные акции? Токенизированные акции – это цифровые токены, которые представляют собой право собственности или права на акции реального мира. Эти токены обычно выпускаются на бл
25 июля 2025 г.
1. Что такое токенизированные акции?


Токенизированные акции – это цифровые токены, которые представляют собой право собственности или права на акции реального мира. Эти токены обычно выпускаются на блокчейне и позволяют регистрировать, передавать и управлять правом собственности на акции с помощью технологии блокчейна. Инвесторы не держат реальные сертификаты акций; вместо этого они держат цифровые токены, соответствующие конкретным акциям. Некоторые токенизированные акции могут предоставлять держателям права, эквивалентные правам на базовые акции, такие как рост цен, дивиденды и другие преимущества.

2. Преимущества токенизированных акций


По сравнению с традиционной торговлей акциями токенизированные акции обладают рядом ключевых преимуществ:

Глобальная доступность: Торговля ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю без региональных или традиционных ограничений по времени работы рынка.
Высокая ликвидность: Более низкие пороги инвестирования позволяют пользователям покупать на меньшие суммы.
Прозрачность: Транзакции записываются в неизменяемый реестр, что повышает доверие и возможность аудита.
Повышенная эффективность: Смарт-контракты автоматизируют процессы, сокращая время расчетов и операционные расходы.

Токенизированные акции сочетают в себе открытость технологии блокчейна и ценностную основу традиционных ценных бумаг, устраняя географические и временные барьеры и значительно повышая ликвидность и композитность активов, которые часто называют «финансовым Лего».
По данным RWA.xyz, рынок токенизированных акций продолжает расширяться с начала 2025 года. По состоянию на 9 июля общий объем рынка превысил 400 миллионов долларов США, а будущие прогнозы оценивают потенциальный рост в триллионы долларов США.


3. Как структурируются токенизированные акции?


В настоящее время в индустрии существует две основные модели реализации токенизированных акций:

1) Токены с обеспечением активами 1:1: Представлены такими платформами, как xStocks. В этой модели токен (например, TSLAX, представляющий акции Tesla) прямо или косвенно отражает право собственности или право на реальные акции (TSLA) в соответствии с правовыми рамками. Такой подход создает ончейн-представление реальных акций, уделяя особое внимание подлинности и прозрачности базового актива.

2) Контракты на токены, основанные на деривативах: Представлены такими платформами, как Robinhood. Здесь токенизированная акция не представляет собой юридического права собственности на базовую акцию. Вместо этого она отражает производный контракт между пользователем и организацией, такой как Robinhood Europe, которая отслеживает цену акции. С юридической точки зрения, это внебиржевой дериватив, а токен ончейн служит лишь цифровым сертификатом, представляющим права в рамках этого контракта.

4. Как торговать токенизированными акциями на MEXC?


Спотовая торговля MEXC теперь предлагает выбор американских токенизированных акций, поддерживаемых xStocks, включая TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX и другие. Вы можете найти эти американские токены на акции в разделе «Токенизированные акции» на странице MEXC Рынки. Поддержка MEXC торговли токенизированными акциями позволяет инвесторам легко получить доступ к акциям всемирно признанных компаний с помощью USDT, обеспечивая быстрые и гибкие возможности для глобальных инвестиций.


Вы можете перейти непосредственно в раздел «Токенизированные акции» и нажать кнопку «Торговля», чтобы перейти на страницу спотовой торговли. Кроме того, вы можете ввести название токена (например, TSLAX) в строке поиска, чтобы сразу перейти к интерфейсу спотовой торговли.

Выберите тип ордера, наиболее соответствующий вашим торговым потребностям, чтобы приобрести токенизированные акции и завершить сделку. В настоящее время MEXC предлагает 0 торговых комиссий за торговлю токенизированными акциями, что значительно снижает барьер для входа и облегчает участие большего числа пользователей в инвестировании в высококачественные глобальные акции.

Рекомендуем к прочтению:

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

