Как торговать токенизированными акциями на MEXC









Токенизированные акции – это цифровые токены, которые представляют собой право собственности или права на акции реального мира. Эти токены обычно выпускаются на блокчейне и позволяют регистрировать, передавать и управлять правом собственности на акции с помощью технологии блокчейна. Инвесторы не держат реальные сертификаты акций; вместо этого они держат цифровые токены, соответствующие конкретным акциям. Некоторые токенизированные акции могут предоставлять держателям права, эквивалентные правам на базовые акции, такие как рост цен, дивиденды и другие преимущества.









По сравнению с традиционной торговлей акциями токенизированные акции обладают рядом ключевых преимуществ:





Глобальная доступность: Торговля ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю без региональных или традиционных ограничений по времени работы рынка.

Высокая ликвидность: Более низкие пороги инвестирования позволяют пользователям покупать на меньшие суммы.

Прозрачность: Транзакции записываются в неизменяемый реестр, что повышает доверие и возможность аудита.

Повышенная эффективность: Смарт-контракты автоматизируют процессы, сокращая время расчетов и операционные расходы.





Токенизированные акции сочетают в себе открытость технологии блокчейна и ценностную основу традиционных ценных бумаг, устраняя географические и временные барьеры и значительно повышая ликвидность и композитность активов, которые часто называют «финансовым Лего».

По данным RWA.xyz , рынок токенизированных акций продолжает расширяться с начала 2025 года. По состоянию на 9 июля общий объем рынка превысил 400 миллионов долларов США, а будущие прогнозы оценивают потенциальный рост в триллионы долларов США.













В настоящее время в индустрии существует две основные модели реализации токенизированных акций:





1) Токены с обеспечением активами 1:1: Представлены такими платформами, как xStocks. В этой модели токен (например, TSLAX, представляющий акции Tesla) прямо или косвенно отражает право собственности или право на реальные акции (TSLA) в соответствии с правовыми рамками. Такой подход создает ончейн-представление реальных акций, уделяя особое внимание подлинности и прозрачности базового актива.





2) Контракты на токены, основанные на деривативах: Представлены такими платформами, как Robinhood. Здесь токенизированная акция не представляет собой юридического права собственности на базовую акцию. Вместо этого она отражает производный контракт между пользователем и организацией, такой как Robinhood Europe, которая отслеживает цену акции. С юридической точки зрения, это внебиржевой дериватив, а токен ончейн служит лишь цифровым сертификатом, представляющим права в рамках этого контракта.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, Спотовая торговля MEXC теперь предлагает выбор американских токенизированных акций, поддерживаемых xStocks, включая TSLAX SPYX и другие. Вы можете найти эти американские токены на акции в разделе «Токенизированные акции» на странице MEXC Рынки. Поддержка MEXC торговли токенизированными акциями позволяет инвесторам легко получить доступ к акциям всемирно признанных компаний с помощью USDT, обеспечивая быстрые и гибкие возможности для глобальных инвестиций.









Вы можете перейти непосредственно в раздел «Токенизированные акции» и нажать кнопку «Торговля», чтобы перейти на страницу спотовой торговли. Кроме того, вы можете ввести название токена (например, TSLAX) в строке поиска, чтобы сразу перейти к интерфейсу спотовой торговли.













Выберите тип ордера, наиболее соответствующий вашим торговым потребностям, чтобы приобрести токенизированные акции и завершить сделку. В настоящее время MEXC предлагает 0 торговых комиссий за торговлю токенизированными акциями, что значительно снижает барьер для входа и облегчает участие большего числа пользователей в инвестировании в высококачественные глобальные акции.





