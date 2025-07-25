Как торговать токенизированными акциями на MEXC

Токенизированные акции – это цифровые токены, которые представляют собой право собственности или права на акции реального мира. Эти токены обычно выпускаются на блокчейне и позволяют регистрировать, передавать и управлять правом собственности на акции с помощью технологии блокчейна. Инвесторы не держат реальные сертификаты акций; вместо этого они держат цифровые токены, соответствующие конкретным акциям. Некоторые токенизированные акции могут предоставлять держателям права, эквивалентные правам на базовые акции, такие как рост цен, дивиденды и другие преимущества.
По сравнению с традиционной торговлей акциями токенизированные акции обладают рядом ключевых преимуществ:
Глобальная доступность: Торговля ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю без региональных или традиционных ограничений по времени работы рынка.
Высокая ликвидность: Более низкие пороги инвестирования позволяют пользователям покупать на меньшие суммы.
Прозрачность: Транзакции записываются в неизменяемый реестр, что повышает доверие и возможность аудита.
Повышенная эффективность: Смарт-контракты автоматизируют процессы, сокращая время расчетов и операционные расходы.
Токенизированные акции сочетают в себе открытость технологии блокчейна и ценностную основу традиционных ценных бумаг, устраняя географические и временные барьеры и значительно повышая ликвидность и композитность активов, которые часто называют «финансовым Лего».
По данным RWA.xyz, рынок токенизированных акций продолжает расширяться с начала 2025 года. По состоянию на 9 июля общий объем рынка превысил 400 миллионов долларов США, а будущие прогнозы оценивают потенциальный рост в триллионы долларов США.
В настоящее время в индустрии существует две основные модели реализации токенизированных акций:
1) Токены с обеспечением активами 1:1: Представлены такими платформами, как xStocks. В этой модели токен (например, TSLAX, представляющий акции Tesla) прямо или косвенно отражает право собственности или право на реальные акции (TSLA) в соответствии с правовыми рамками. Такой подход создает ончейн-представление реальных акций, уделяя особое внимание подлинности и прозрачности базового актива.
2) Контракты на токены, основанные на деривативах: Представлены такими платформами, как Robinhood. Здесь токенизированная акция не представляет собой юридического права собственности на базовую акцию. Вместо этого она отражает производный контракт между пользователем и организацией, такой как Robinhood Europe, которая отслеживает цену акции. С юридической точки зрения, это внебиржевой дериватив, а токен ончейн служит лишь цифровым сертификатом, представляющим права в рамках этого контракта.
Спотовая торговля MEXC теперь предлагает выбор американских токенизированных акций, поддерживаемых xStocks, включая TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX и другие. Вы можете найти эти американские токены на акции в разделе «Токенизированные акции» на странице MEXC Рынки. Поддержка MEXC торговли токенизированными акциями позволяет инвесторам легко получить доступ к акциям всемирно признанных компаний с помощью USDT, обеспечивая быстрые и гибкие возможности для глобальных инвестиций.
Вы можете перейти непосредственно в раздел «Токенизированные акции» и нажать кнопку «Торговля», чтобы перейти на страницу спотовой торговли. Кроме того, вы можете ввести название токена (например, TSLAX) в строке поиска, чтобы сразу перейти к интерфейсу спотовой торговли.
Выберите тип ордера, наиболее соответствующий вашим торговым потребностям, чтобы приобрести токенизированные акции и завершить сделку. В настоящее время MEXC предлагает 0 торговых комиссий за торговлю токенизированными акциями, что значительно снижает барьер для входа и облегчает участие большего числа пользователей в инвестировании в высококачественные глобальные акции.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.