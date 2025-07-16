Разные типы спотовых ордеров





На платформе MEXC спотовые ордера делятся на четыре типа: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимитный ордер и ордера OCO (One-Cancels-the-Other) ("один отменяет другой").













При использовании лимитных ордеров пользователь может задать цену ордера, и ордера будут исполнены по указанной цене ордера или по более выгодной цене.





При размещении лимитного ордера, если в книге ордеров имеются существующие ордера, соответствующие указанной пользователем цене ордера, то лимитный ордер будет немедленно исполнен по наилучшей доступной цене. Если же таких ордеров нет, то лимитный ордер будет оставаться в книге ордеров до тех пор, пока не будет исполнен или пока пользователь не отменит его.





В качестве примера рассмотрим MX:





Представьте, что на вашем счете в настоящее время находится 10 токенов MX. Текущая рыночная цена 1 MX составляет 2,94 USDT, и вы планируете продать 10 токенов MX по цене 3 USDT за каждый.





Под графиком K-линии на вкладке "Спот" выберите [Лимит]. В правой секции в поле "Цена" введите цену продажи (3 USDT), а в поле "Количество" - сумму продажи (10 MX). Вы увидите, что в результате этого ордера итоговая сумма сделки составит 30 USDT. Нажмите кнопку [Продать MX], чтобы завершить выставление лимитного ордера на продажу токенов MX.





Если вы планируете купить токены MX, то в левой секции в полях "Цена" и "Количество" можно ввести цену покупки и сумму покупки. Затем нажмите кнопку [Купить MX] и дождитесь исполнения лимитного ордера.









В связи с тем, что текущая рыночная цена MX составляет 2,94 USDT, а ликвидность на рынке не превышает 3 USDT, исполнение лимитного ордера может занять некоторое время.





Во время ожидания, если вы решите больше не ждать, вы можете нажать на кнопку [Отменить], чтобы завершить сделку. Во время ожидания исполнения лимитного ордера ваши токены MX будут заблокированы, что сделает их недоступными для других торговых операций. Как только вы нажмете кнопку [Отменить] для исполнения ордера, заблокированные MX-токены будут освобождены, что позволит использовать их в других торговых операциях.













Рыночный ордер позволяет пользователям быстро заключать сделки по текущей рыночной цене. При использовании рыночного ордера пользователю не нужно устанавливать цену, необходимо указать только количество.





Важно отметить, что при высокой волатильности рыночных цен использование рыночного ордера может привести к тому, что окончательная цена исполнения будет отличаться от первоначальной цены, показанной пользователю. Например, если текущая цена MX составляет 2,94 USDT, а вы размещаете рыночный ордер на покупку 100 токенов MX за 294 USDT, цена может колебаться между моментом нажатия кнопки "Купить" и моментом исполнения ордера, в результате чего фактическое количество токенов MX окажется отличным от 100.





Давайте на примере MX проиллюстрируем, как выставлять рыночный ордер:





Представьте, что вы хотите продать 10 токенов MX по рыночной цене. Щелкните на [Спот] и выберите [Маркет]. В правом разделе введите сумму продажи (10 MX) в поле "Количество" и нажмите [Продать MX], чтобы завершить рыночный ордер на продажу.





Если вы хотите купить токены MX по рыночной цене, в левой секции в поле "Количество" введите сумму USDT, которую вы хотите потратить, и нажмите [Купить MX], чтобы завершить рыночный ордер на покупку.









Рыночные ордера часто используются трейдерами, нацеленными на быструю стратегию входа или выхода, так как эти ордера могут быть быстро исполнены по рыночной цене.









При использовании стоп-лимитных ордеров пользователи могут устанавливать триггерные цены, а также суммы и количество покупок/продаж. Когда рыночная цена достигает триггерной цены, система размещает лимитный ордер по указанной цене.





Как обычно, в качестве примера возьмем MX:





Представьте себе, что текущая рыночная цена MX составляет 2,94 USDT, и вы предполагаете, что цена MX продолжит расти, превысив отметку 3 USDT. В результате вы намерены продать принадлежащие вам 10 токенов MX по цене 3,5 USDT.





На вкладке "Спот" выберите [Стоп-лимит]. В правой секции в поле "Триггерная цена" введите цену срабатывания (3 USDT), в поле "Цена" - цену продажи (3,5 USDT), а в поле "Количество" - сумму продажи (10 MX). Затем нажмите кнопку [Продать MX] для завершения ордера.









Во время ожидания выполнения ордера ваши токены MX будут заморожены, что сделает их недоступными для других торговых операций. В любой момент до исполнения ордера у вас есть возможность отменить ордер, нажав [Отменить].









Аналогично, если вы предполагаете, что цена MX продолжит снижаться после падения, например, 2,8 USDT, и это дает вам возможность купить по более низкой цене, вы можете использовать стоп-лимитный ордер слева. Установите соответствующую триггерную цену, а также цену и сумму покупки. Когда рыночная цена достигнет триггерной цены, ордер будет помещен в книгу ордеров.





Если вы хотите узнать больше о стоп-лимитных ордерах, вы можете прочитать о них здесь: Что такое стоп-лимитный ордер?









Ордер OCO (One-Cancels-the-Other) объединяет стоп-лимитный ордер и лимитный ордер в один ордер OCO для размещения. Если срабатывает стоп-лимитный ордер или исполняется/частично исполняется лимитный ордер, другой ордер автоматически отменяется. Если любой из ордеров отменяется вручную, одновременно отменяется и соответствующий ордер.





Ордера OCO могут помочь обеспечить лучшие цены исполнения, когда покупка/продажа гарантирована. При спотовой торговле инвесторы, желающие одновременно разместить стоп-лимитный ордер и лимитный ордер, могут использовать эту торговую стратегию.





На момент написания статьи ордера OCO поддерживаются только для некоторых токенов, включая BTC. Мы будем использовать BTC в качестве примера:





Предположим, текущая цена BTC составляет $43 400, и вы хотите купить, когда цена упадет до $41 000. Однако если цена BTC продолжает расти, и вы считаете, что даже после достижения отметки $45 000 она продолжит расти, вы хотите иметь возможность купить, когда она достигнет $45 500.





На торговой странице для BTC в разделе "Спот" нажмите [ᐯ] рядом с "Стоп-лимит" и выберите [OCO]. В левой секции введите 41 000 в поле "Лимит", 45 000 в поле "Триггерная цена" и 45 500 в поле "Цена". Затем введите сумму покупки в поле "Сумма" и нажмите [Купить BTC], чтобы разместить ордер.









Используя ордера OCO в своей стратегии спотовой торговли, инвесторы могут одновременно устанавливать триггерные цены для TP/SL, а также лимитную цену без необходимости устанавливать два отдельных ордера. Это позволяет сэкономить время и силы, повышая эффективность торговли. Если вы хотите узнать больше об ордерах OCO (один отменяет другой), вы можете прочитать о них здесь: Что такое One-Cancels-the-Other (OCO) ордер?









Чтобы проверить историю своих ордеров, нажмите на кнопку [Ордера] в правом верхнем углу официального сайта MEXC и выберите [Спотовые ордера]. Здесь Вы можете получить доступ к записям всех ваших спотовых ордеров и сделок.









Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана с риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



