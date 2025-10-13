1. Определение Авто-делевериджинг (ADL) - это механизм принудительной ликвидации, применяемый к контрагентам, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные обстоятельства приводят к недостато1. Определение Авто-делевериджинг (ADL) - это механизм принудительной ликвидации, применяемый к контрагентам, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные обстоятельства приводят к недостато
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Что такое м...фьючерсами?

Что такое механизм авто-делевериджинга в торговле фьючерсами?

13 октября 2025 г.MEXC
0m
#Фьючерсы


1. Определение


Авто-делевериджинг (ADL) - это механизм принудительной ликвидации, применяемый к контрагентам, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные обстоятельства приводят к недостаточности резервов риска или их быстрому снижению. Он применяется для контроля общего риска платформы. Приоритет автоделевериджинга определяется в зависимости от кредитного плеча и доходности трейдера.

2. Процесс делевериджинга


Система рассчитывает рейтинг PNL (Profit and Loss) на основе доходности и эффективного кредитного плеча. Трейдеры с агрессивными стратегиями и самой высокой доходностью приоритетны для ADL. После срабатывания ADL система определяет счет контрагента с высоким рейтингом PNL и напрямую заключает с ним сделку по цене банкротства, тем самым достигая цели автоделевериджа.

3. Расчетные формулы для ранжирования приоритетов при авто-делевериджинге


Ранжирование приоритетов для авто-делевериджинга определяется по следующим формулам:

Ранжирование приоритетов = Процент прибыли * Эффективное кредитное плечо (если прибыль) = Процент прибыли / Эффективное кредитное плечо (если убыток)

Где:

Эффективное кредитное плечо = (Стоимость маркировки) / (Стоимость маркировки - Стоимость банкротства)
Процент прибыли = (Стоимость маркировки - Средняя стоимость входа) / (Средняя стоимость входа)
Стоимость маркировки = Стоимость позиции по цене маркировки
Стоимость банкротства = Стоимость позиции по цене банкротства
Средняя стоимость входа = Стоимость позиции по средней цене входа

Примечание: Система оценивает обе стороны отдельно, от высокой до низкой.

4. Заключение


Механизм ADL представляет собой эффективный инструмент управления рисками при торговле фьючерсами, помогая трейдерам лучше ориентироваться в рисках в экстремальных рыночных условиях и снижать потенциальные негативные последствия. Участвуя в торговле фьючерсами на цифровые валюты, трейдеры должны понимать и соблюдать соответствующие правила торговли, чтобы лучше использовать механизм ADL для защиты своих инвестиций.

Отказ от ответственности: Данная информация не является рекомендацией по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса1.1 Правила фьючерсных бонусов1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволя

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов