Что такое механизм авто-делевериджинга в торговле фьючерсами?









Авто-делевериджинг (ADL) - это механизм принудительной ликвидации, применяемый к контрагентам, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные обстоятельства приводят к недостаточности резервов риска или их быстрому снижению. Он применяется для контроля общего риска платформы. Приоритет автоделевериджинга определяется в зависимости от кредитного плеча и доходности трейдера.









Система рассчитывает рейтинг PNL (Profit and Loss) на основе доходности и эффективного кредитного плеча. Трейдеры с агрессивными стратегиями и самой высокой доходностью приоритетны для ADL. После срабатывания ADL система определяет счет контрагента с высоким рейтингом PNL и напрямую заключает с ним сделку по цене банкротства, тем самым достигая цели автоделевериджа.









Ранжирование приоритетов для авто-делевериджинга определяется по следующим формулам:





Ранжирование приоритетов = Процент прибыли * Эффективное кредитное плечо (если прибыль) = Процент прибыли / Эффективное кредитное плечо (если убыток)





Где:





Эффективное кредитное плечо = (Стоимость маркировки) / (Стоимость маркировки - Стоимость банкротства)

Процент прибыли = (Стоимость маркировки - Средняя стоимость входа) / (Средняя стоимость входа)

Стоимость маркировки = Стоимость позиции по цене маркировки

Стоимость банкротства = Стоимость позиции по цене банкротства

Средняя стоимость входа = Стоимость позиции по средней цене входа





Примечание: Система оценивает обе стороны отдельно, от высокой до низкой.









Механизм ADL представляет собой эффективный инструмент управления рисками при торговле фьючерсами, помогая трейдерам лучше ориентироваться в рисках в экстремальных рыночных условиях и снижать потенциальные негативные последствия. Участвуя в торговле фьючерсами на цифровые валюты, трейдеры должны понимать и соблюдать соответствующие правила торговли, чтобы лучше использовать механизм ADL для защиты своих инвестиций.





