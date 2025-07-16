Backed Finance запускает xStocks, пересматривая модель токенизации традиционных активов

Запуск xStocks от Backed Finance знаменует собой прорыв в интеграции блокчейна и децентрализованных финансов (DeFi) . Этот инновационный проект меняет способы доступа к традиционным финансовым активам, торговли ими и их интеграции в криптовалютную экосистему. Токенизируя обычные акции, xStocks строит беспрецедентный мост между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами.





Официально запущенный 30 июня 2025 года, xStocks в настоящее время предлагает более 60 токенизированных акций на основных криптовалютных биржах, таких как Bybit и Kraken, а также в рамках экосистемы DeFi на блокчейне Solana . В этой статье представлен всесторонний анализ технической архитектуры продукта, его влияния на рынок, стратегических партнерств и будущего потенциала.









Токенизация активов превратилась из теоретической концепции в преобразующую силу, меняющую глобальные финансовые рынки. Появление xStocks стало воплощением многолетних технологических прорывов в инфраструктуре блокчейна, более четкой нормативной базы и растущего спроса на высокодоступные финансовые инструменты. Перенеся традиционные акции на блокчейн, Backed Finance создала продукт, который служит как пользователям криптовалют, стремящимся к диверсификации портфелей, так и традиционным инвесторам, ищущим более легкий доступ и новые финансовые возможности.





Запуск этого проекта происходит в переломный момент, когда криптовалютный рынок переходит от спекулятивной торговли к практическому применению в реальном мире. Вслед за созданием стоимости с помощью стейблкоинов, токенизированные акции представляют собой следующий естественный шаг в использовании инфраструктуры блокчейн для более глубокой интеграции в глобальную финансовую систему.













xStocks построен на блокчейне Solana, выбранном за его высокую пропускную способность, низкую стоимость транзакций и развитую экосистему DeFi. Способность Solana обрабатывать тысячи транзакций в секунду при минимальных комиссиях делает ее идеальным решением для высокочастотной торговли на фондовом рынке.





Токены соответствуют стандарту SPL (Solana Program Library), что обеспечивает бесшовную интеграцию с основными приложениями Solana, такими как кошелек Phantom агрегатор Jupiter и различные протоколы DeFi, без необходимости специальной разработки.









Одним из основных технологических столпов xStocks является интеграция с решениями оракула, предоставляемыми Chainlink . Это партнерство позволяет решить важнейшую задачу: точно и надежно вывести цены реальных активов ончейн.





Высокочастотное обновление цен: Задержка менее одной секунды обеспечивает синхронизацию цен в реальном времени между ончейн-рынками и традиционными финансовыми рынками.

Проверка корпоративных действий: Обработка дивидендов, дроблений акций и других корпоративных событий в режиме реального времени.

Кроссчейн-совместимость: Интеграция с протоколом кроссчейн-совместимости (Cross-Chain Interoperability Protocol, CCIP), создающая основу для дальнейшего расширения на другие блокчейны.

Подтверждение резервов: Прозрачная проверка базовых активов с помощью протокола подтверждения резервов (Proof of Reserve) от Chainlink.





Эта передовая система оракула обеспечивает то, что команда называет «пользовательским опытом уровня CEX с исполнением ончейн», преодолевая разрыв в производительности между централизованными и децентрализованными торговыми средами.









Каждый токен xStocks обеспечен 1:1 соответствующей базовой акцией, то есть каждый токен обеспечен реальной акцией, находящейся на хранении у Backed Finance, лицензированного финансового учреждения в Европе. Эта модель хранения предлагает несколько ключевых преимуществ:





Соответствие нормативным требованиям: Деятельность осуществляется в рамках европейского финансового регулирования, обеспечивая правовую определенность и защиту пользователей.

Обратимый выкуп: В принципе, токены могут быть выкуплены по офчейн-рыночной стоимости, что поддерживает стабильность цены.

Кастодиальные услуги институционального уровня: Профессиональные услуги хранения обеспечивают безопасность базовых активов.

Прозрачность: Регулярные аудиты и отчётность обеспечивают открытость информации о резервах.









На начальном этапе xStocks предлагает более 60 тщательно отобранных токенизированных акций и ETF, фокусируясь на высоколиквидных, высокораспознаваемых активах, которые отвечают потребностям как розничных, так и корпоративных инвесторов. Стратегия выбора активов отражает глубокое понимание рынка:









Apple (APPLx): Самая дорогая компания в мире

Microsoft (MSFTx): Гигант в области облачных вычислений и программного обеспечения

NVIDIA (NVDAx): Лидер в области полупроводников и искусственного интеллекта

Google / Alphabet (GOOGLx): Доминирующая сила в области поиска и облачных сервисов

Meta (METAx): Платформа для социальных сетей и метавселенной









Coinbase (COINx): Ведущая американская криптобиржа

MicroStrategy (MSTRx): Известна как держатель крупных резервов Bitcoin

Circle (CRCLx): Эмитент стейблкоина USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): Индексный фонд широкого рынка

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF, ориентированный на технологический сектор





Эта стратегия демонстрирует точное понимание командой проекта спроса пользователей, предлагая доступ к высококачественным, высокопроизводительным активам с традиционных рынков с доказанной эффективностью.













Сотрудничество Kraken с Backed Finance, одной из ведущих криптовалютных бирж в мире, является серьезным подтверждением концепции xStocks. Теперь пользователи Kraken из более чем 190 стран мира могут получить доступ к токенизированным акциям непосредственно через привычный интерфейс криптотрейдинга, предоставляя инфраструктуру институционального уровня глобальным розничным инвесторам.









Истинная инновация xStocks заключается не только в токенизации, но и в ее бесшовной интеграции с протоколами DeFi, что открывает совершенно новые возможности использования в финансовой сфере:





Kamino Finance: Являясь крупнейшим финансовым рынком на Solana (с ликвидностью более 2 миллиардов долларов), Kamino позволяет пользователям брать займы под залог xStocks или получать доходность, предоставляя токенизированные акции, что позволяет реализовать сложные финансовые стратегии, ранее доступные только корпоративным инвесторам. Являясь крупнейшим финансовым рынком на Solana (с ликвидностью более 2 миллиардов долларов), Kamino позволяет пользователям брать займы под залог xStocks или получать доходность, предоставляя токенизированные акции, что позволяет реализовать сложные финансовые стратегии, ранее доступные только корпоративным инвесторам.

Raydium: Выступая в качестве основного центра ликвидности для xStocks на Solana, Raydium позволяет пользователям предоставлять ликвидность и зарабатывать торговые комиссии. Его модель автоматизированного маркет-мейкера (AMM) обеспечивает непрерывное выявление цен и глубокие пулы ликвидности. Выступая в качестве основного центра ликвидности для xStocks на Solana, Raydium позволяет пользователям предоставлять ликвидность и зарабатывать торговые комиссии. Его модель автоматизированного маркет-мейкера (AMM) обеспечивает непрерывное выявление цен и глубокие пулы ликвидности.

Jupiter: Являясь ведущим децентрализованным агрегатором бирж Solana, Jupiter направляет сделки через многочисленные источники ликвидности, чтобы гарантировать пользователям наилучшую цену по сделкам xStocks. Передовые алгоритмы маршрутизации обеспечивают высокое качество исполнения.









Создание Альянса xStocks отражает стратегическую направленность на нейтральность и широкую доступность, а не на эксклюзивность платформы. В состав альянса входят:

Backed Finance (эмитент токенов и инициатор проекта), Kraken (основная криптовалютная биржа), Solana (блокчейн-инфраструктура), AlchemyPay (поставщик платежных решений), Chainlink (поставщик инфраструктуры оракула).





Такая модель сотрудничества гарантирует, что xStocks будет развиваться как класс активов «общественного блага», приносящий пользу всей экосистеме, а не ограничиваться одной платформой или блокчейном.













xStocks успешно дебютировала на рынке, достигнув объема торгов более 2 миллионов долларов в течение нескольких часов после запуска, что свидетельствует о значительном скрытом спросе в криптовалютной экосистеме на токенизированные фондовые продукты.





Такие высокие показатели были обусловлены несколькими ключевыми факторами:





Сдерживаемый спрос: Криптопользователи давно ищут способы получить доступ к традиционным активам, не покидая криптоэкосистему.

Круглосуточная торговля: В отличие от традиционных фондовых рынков, xStocks поддерживает круглосуточную торговлю.

Глобальная доступность: Пользователи могут инвестировать в американские акции без географических ограничений, характерных для традиционных брокеров.

Интеграция с DeFi: Мгновенный доступ к практическим сценариям использования за пределами торговли благодаря интеграции с существующими DeFi-протоколами.









xStocks использует гибридную стратегию ликвидности, сочетающую централизованные и децентрализованные источники:





Централизованные биржи обеспечивают глубокие книги ордеров и ликвидность корпоративного уровня.

Децентрализованные протоколы поддерживают автоматизированный маркет-мейкинг и возможности получения прибыли.

Кросс-протокольный арбитраж помогает поддерживать согласованное ценообразование на разных платформах.

Такой многоуровневый подход обеспечивает надежную ликвидность и эффективное обнаружение цен, предлагая при этом различные точки доступа, отвечающие предпочтениям различных пользователей.













Являясь лицензированной финансовой организацией в Европе, Backed Finance обеспечивает надежную нормативную базу для xStocks, охватывающую ключевые аспекты соответствия:





Лицензионные требования: Работает в соответствии с европейскими правилами предоставления финансовых услуг, обеспечивая соблюдение требований по хранению активов и токенизации.

Защита прав клиентов: Регулятивный надзор обеспечивает гарантии для розничных инвесторов, включая механизмы разрешения споров и операционные стандарты.

Противодействие отмыванию денег (AML): Соответствует законам ЕС по борьбе с отмыванием денег, обеспечивая надлежащую проверку и мониторинг транзакций.

Правила поведения на рынке: Соблюдение принципов честной торговли и меры по предотвращению манипулирования рынком.









В связи со сложностью регулирования, связанного с токенизированными ценными бумагами, xStocks в настоящее время недоступен для пользователей в США и других юрисдикциях с ограниченным доступом. Это ограничение отражает скорее осторожный подход к соблюдению требований, чем технические ограничения, позволяющие продукту развиваться в более благоприятных условиях и оставляющие возможность для расширения по мере улучшения нормативной базы.













По сравнению с обычными онлайн-брокерами, xStocks предлагает несколько неоспоримых преимуществ:





Круглосуточная торговля: Устраняет традиционные ограничения по времени работы рынка, обеспечивая непрерывную торговлю.

Глобальный доступ: Разрушает географические барьеры, позволяя пользователям со всего мира инвестировать в американские акции.

Низкий входной барьер: Снижение минимальных инвестиционных требований и упрощение создания аккаунта.

Интеграция DeFi: Позволяет использовать акции в качестве залога или участвовать в стратегиях доходности.









В криптовалютном пространстве xStocks конкурирует с несколькими категориями продуктов:





Акции CFD (контракты на разницу): Некоторые криптобиржи предлагают CFD на традиционные акции, но они не предоставляют прав собственности и совместимости с DeFi, как xStocks.

Синтетические активы: Другие протоколы предоставляют доступ к традиционным активам через синтетические механизмы, однако могут не иметь прямого обеспечения и соответствия нормативным требованиям, как у xStocks.

Традиционные ETF: ETF с криптовалютной тематикой обеспечивают частичный доступ к традиционным активам, но им не хватает точечной настройки при выборе отдельных акций и возможностей интеграции с DeFi, как у xStocks.













Первичное предложение более 60 активов – это только начало более широкой стратегии расширения. Будущие направления включают:





Международные акции: Расширение спектра американских акций за счет включения в него акций из Европы, Азии и развивающихся рынков.

Фиксированный доход: Внедрение токенизированных облигаций и других долговых инструментов.

Товары: Добавление драгоценных металлов, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

Альтернативные активы: Потенциальное включение инвестиционных трастов недвижимости (Real Estate Investment Trust, REIT), инфраструктуры и других альтернативных инвестиционных классов.









Кроссчейн развертывание: Использование Chainlink CCIP для развертывания xStocks на других блокчейнах, таких как Ethereum, Polygon и других.

Расширенный функционал DeFi: Разработка сложных финансовых продуктов, таких как опционы, структурированные продукты и инструменты автоматизированного управления портфелем.

Корпоративная инфраструктура: Расширение поддержки крупномасштабных транзакций и специализированных депозитарных услуг, предназначенных для корпоративных инвесторов.









Инструменты для разработчиков: Создание API и фреймворков разработки для поддержки интеграции сторонних приложений.

Образовательные ресурсы: Предоставление всеобъемлющего образовательного контента, помогающего пользователям понять и эффективно использовать токенизированные активы.

Глобальная экспансия: Выход на новые региональные рынки при условии получения разрешения регулирующих органов.













Экосистема xStocks генерирует ценность по нескольким каналам:





Торговые комиссии: Комиссионные от интегрированных торговых платформ.

Комиссия за хранение: Комиссия за хранение и управление базовыми активами.

Разделение доходов от интеграции DeFi: Разделение доходов с партнерами по протоколу DeFi.

Дополнительные услуги: Премиальные функции и комиссия за корпоративные услуги.









Экономическая модель выгодна широкому кругу участников:





Держатели токенов: Получают доступ к традиционным активам через крипто-нативную функциональность.

Поставщики ликвидности: Зарабатывают комиссию за торговлю, предоставляя ликвидность.

Партнеры по протоколу: Разделяют доход благодаря интеграции и сотрудничеству в сфере услуг.

Рост экосистемы: Комиссии поддерживают постоянное развитие и расширение.













xStocks делает значительный шаг к демократизации доступа к мировым фондовым рынкам, устраняя традиционные барьеры:





Географический доступ: Позволяет глобальным пользователям инвестировать в американские акции без ограничений по местонахождению.

Низкий порог инвестирования: Дробное владение и более низкий порог вхождения делают инвестирование более доступным.

Доступность 24/7: Непрерывная торговля учитывает часовые пояса и предпочтения пользователей по всему миру.

Интегрированные финансовые услуги: Интеграция DeFi предоставляет розничным пользователям финансовые инструменты профессионального уровня.









Интеграция традиционных активов с инфраструктурой блокчейн обеспечивает многократное повышение эффективности:





Более быстрые расчеты: Почти мгновенные расчеты по сравнению с традиционными сроками T+2.

Снижение транзакционных издержек: Эффективность блокчейна снижает затраты на перевод и хранение активов.

Повышенная прозрачность: Транзакции ончейн обеспечивают полную отслеживаемость и возможность аудита.

Глобальные пулы ликвидности: Кросс-платформенная интеграция создает более глубокие и эффективные рынки.









Запуск xStocks Backed Finance знаменует собой важную веху в развитии финансовых услуг на основе блокчейна. Успешно соединив традиционные акции с инфраструктурой DeFi, проект продемонстрировал практическую жизнеспособность токенизированных активов в качестве основного финансового продукта.





Благодаря передовой инфраструктуре оракула, прочным стратегическим партнерствам и впечатляющему дебюту на рынке, xStocks демонстрирует потенциал, позволяющий кардинально изменить способы доступа частных лиц и организаций к глобальным фондовым рынкам. Его круглосуточная доступность, глобальная доступность и композитность DeFi представляют собой ценностное предложение, которое традиционная финансовая инфраструктура не в состоянии повторить.





Однако долгосрочный успех xStocks будет зависеть от нескольких ключевых факторов: устойчивого соответствия нормативным требованиям и расширения в регионах, масштабируемости технической инфраструктуры для обработки растущих объемов, диверсификации классов активов для удовлетворения различных потребностей инвесторов и постоянных инноваций в области интеграции DeFi. Значение xStocks выходит за рамки самого продукта – он доказывает, что слияние традиционных и децентрализованных финансов – не просто теоретическое видение, а практическая реальность. Этот успех может стать катализатором дальнейших инноваций в сфере токенизированных активов и ускорить внедрение финансовой инфраструктуры блокчейн.





По мере развития и расширения проекта он становится критически важным примером возможности превращения токенизированных активов в основную категорию основных финансовых услуг. Первые показатели свидетельствуют о том, что xStocks уже преодолел технические, нормативные и рыночные препятствия, которые ранее мешали усилиям по токенизации, что делает его потенциальным эталоном для финансовых услуг следующего поколения на основе блокчейна.





Конечным критерием успеха проекта будет его способность обслуживать миллионы пользователей по всему миру в соответствии с требованиями законодательства, расширять охват активов и постоянно внедрять инновации, чтобы обеспечить пользователям ценность, превосходящую традиционные финансы. Первые успехи показывают, что проект уверенно движется к этой амбициозной цели, потенциально открывая новую эру токенизированного доступа к глобальным финансовым рынкам.





