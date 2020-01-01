Tokenomie pentru MANIFEST (MANIFEST) Descoperă informații cheie despre MANIFEST (MANIFEST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MANIFEST (MANIFEST) MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual. MANIFEST is powered by the Triple Engine: - Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui. - Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action), - Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks) MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite. Believe. Act. Freedom. That's MANIFEST.

Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),

Pagină de internet oficială: https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

Tokenomie și analiză de preț pentru MANIFEST (MANIFEST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MANIFEST (MANIFEST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Ofertă totală: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Ofertă aflată în circulație: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.00584477 $ 0.00584477 $ 0.00584477 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00380606 $ 0.00380606 $ 0.00380606 Află mai mult despre prețul tokenului MANIFEST (MANIFEST)

Tokenomie pentru MANIFEST (MANIFEST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MANIFEST (MANIFEST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MANIFEST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MANIFEST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MANIFEST, explorează prețul în direct al tokenului MANIFEST!

Predicție de preț pentru MANIFEST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MANIFEST? Pagina noastră de predicție de preț pentru MANIFEST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MANIFEST!

