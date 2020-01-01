Tokenomie pentru Low Quality Cat (LQC) Descoperă informații cheie despre Low Quality Cat (LQC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Low Quality Cat (LQC) The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Pagină de internet oficială: http://lowqualitycat.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Low Quality Cat (LQC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Low Quality Cat (LQC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 145.40K $ 145.40K $ 145.40K Ofertă totală: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Ofertă aflată în circulație: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 145.40K $ 145.40K $ 145.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00028711 $ 0.00028711 $ 0.00028711 Află mai mult despre prețul tokenului Low Quality Cat (LQC)

Tokenomie pentru Low Quality Cat (LQC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Low Quality Cat (LQC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LQC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LQC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LQC, explorează prețul în direct al tokenului LQC!

Predicție de preț pentru LQC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LQC? Pagina noastră de predicție de preț pentru LQC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LQC!

