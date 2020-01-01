Tokenomie pentru Hoodrat (HOODRAT) Descoperă informații cheie despre Hoodrat (HOODRAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hoodrat (HOODRAT) Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn't just a bat; he's the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie's first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it's gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie's surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable "up to no good, but in a fun way" energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn't need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what's it thinking? Where's it headed? Maybe Hoodrat's just out for a midnight snack, or maybe it's plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can't help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable. Pagină de internet oficială: https://hoodratonethereum.com/ Cumpără HOODRAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hoodrat (HOODRAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hoodrat (HOODRAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.70K $ 24.70K $ 24.70K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.70K $ 24.70K $ 24.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.00141356 $ 0.00141356 $ 0.00141356 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hoodrat (HOODRAT)

Tokenomie pentru Hoodrat (HOODRAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hoodrat (HOODRAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOODRAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOODRAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOODRAT, explorează prețul în direct al tokenului HOODRAT!

Predicție de preț pentru HOODRAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOODRAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOODRAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOODRAT!

