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Principais tokens de Wallets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wallets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025503
-0.67%
-1.44%
-0.36%
$ 701.82M
$ 12.53M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08892
+0.52%
-0.11%
-1.14%
$ 686.62M
$ 16.27M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.4066
+0.67%
+2.36%
+8.16%
$ 175.56M
$ 271.05K
4
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.7
+0.18%
-0.00%
+1.15%
$ 166.98M
$ 215.71K
5
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001572
0.00%
-0.63%
+8.20%
$ 150.93M
$ 49.15M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2395
-0.25%
+0.17%
+7.41%
$ 119.60M
$ 243.22K
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3833
+0.13%
+0.90%
-9.64%
$ 95.62M
$ 186.03K
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
0.00%
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$ 67.18M
$ 27.23K
9
EXOD
EXOD
EXOD
$ 4.93
0.00%
0.00%
-1.99%
$ 51.50M
--
10
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02887
-4.57%
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$ 41.00M
$ 3.52M
11
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
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-0.02%
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$ 38.70M
$ 32.22K
12
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
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$ 5.00K
13
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
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$ 21.60M
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14
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
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15
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
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16
DeGate
DeGate
DG
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17
Infinex
Infinex
INX
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+1.04%
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18
Octra
Octra
OCT
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19
WalletConnect
WalletConnect
WCT
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$ 14.02M
$ 1.55M
20
Coin98
Coin98
C98
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$ 13.93M
$ 6.95M
21
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
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$ 9.48M
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22
Vultisig
Vultisig
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23
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
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24
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.53
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25
CONX
CONX
CONX
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$ 4.05M
$ 32.25K
26
BEST
BEST
BEST
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$ 3.91M
$ 6.87K
27
Alephium
Alephium
ALPH
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-1.12%
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28
HashPack
HashPack
PACK
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29
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THAT
THAT
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30
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31
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Mt Pelerin Shares
MPS
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32
Zypto Token
Zypto Token
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33
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--
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Sologenic
Sologenic
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35
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--
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Holdstation
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DucatusX
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ADAMANT Messenger
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Ethos
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E Money Network
E Money Network
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$ 226.39K
$ 52.37K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wallets e por que são populares?
Tokens de Wallets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 73 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.55B.
Qual é o token de Wallets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wallets acompanhados na MEXC, ZOOF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wallets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 73 tokens de Wallets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wallets incluem KAS, BDX, TWT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wallets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wallets é de aproximadamente $2.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wallets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.