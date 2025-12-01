Preço de Islamic Coin hoje

O preço ao vivo de Islamic Coin (ISLM) hoje é $ 0.01248929, com uma variação de 7.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ISLM para USD é de $ 0.01248929 por ISLM.

Islamic Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,941,756, com um fornecimento em circulação de 2.27B ISLM. Nas últimas 24 horas, ISLM foi negociado entre $ 0.01245005 (mínimo) e $ 0.01392313 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.303274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01245005.

No desempenho de curto prazo, ISLM movimentou-se -0.33% na última hora e -18.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Islamic Coin (ISLM)

Capitalização de mercado $ 28.94M$ 28.94M $ 28.94M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 257.81M$ 257.81M $ 257.81M Fornecimento Circulante 2.27B 2.27B 2.27B Fornecimento total 20,247,286,384.71312 20,247,286,384.71312 20,247,286,384.71312

