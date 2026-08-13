CONX (Culture = Connect) é uma Mainnet de Fintech Cultural de próxima geração que faz a ponte entre Web2 e Web3, conectando cultura, finanças e tecnologia em um único ecossistema digital confiável.

Projetada para a era da IA e dos ativos tokenizados, a CONX integra Ativos do Mundo Real (RWA), Tokens de Segurança (STO), conteúdos gerados por IA (AIGC) e propriedade intelectual (PI) dentro de uma arquitetura pronta para conformidade, permitindo que instituições, criadores e investidores participem com segurança na economia digital.

Através da plataforma CONX Pulse, os usuários podem emitir, tokenizar e negociar ativos do mundo real de forma transparente em cadeia, enquanto Vault, Origin, Nest e Arena fornecem infraestrutura abrangente para gestão de ativos digitais, registro de PI, criação impulsionada por IA e economias orientadas por criadores.

Construída sobre uma base de confiança, interoperabilidade e governança alinhada à regulamentação, a CONX conecta TradFi e DeFi, possibilitando a movimentação fluida de capital através de fronteiras e setores.

Do Conteúdo ao Capital – A CONX conecta todas as formas de valor.

CONX Vault

Uma carteira segura de ativos digitais e solução de gestão que permite aos usuários armazenar e organizar seus ativos com segurança dentro do ecossistema CONX. Construída sobre uma infraestrutura avançada de segurança, a Vault oferece suporte para o armazenamento, transferência e rastreamento confiáveis de múltiplos tipos de ativos, incluindo Ativos do Mundo Real (RWA), tokens não fungíveis (NFTs) e tokens digitais, garantindo segurança e transparência em todas as transações.

CONX Origin

Uma plataforma de registro e tokenização de propriedade intelectual (PI) que permite aos criadores estabelecer, gerenciar e utilizar sua propriedade intelectual em cadeia.

A Origin fornece uma estrutura unificada para registro, verificação e rastreamento de valor da PI, permitindo que os criadores gerenciem com transparência a propriedade e as receitas, mantendo pleno controle sobre seus direitos digitais.

CONX Nest

Uma plataforma criativa impulsionada por IA, projetada para apoiar criadores secundários e artistas digitais.

A Nest integra e conecta uma ampla gama de ferramentas de IA e recursos criativos, permitindo que os usuários produzam, aperfeiçoem e expandam suas obras em ativos digitais baseados em PI, fomentando assim a inovação contínua no ecossistema CONX.

CONX Arena

Uma plataforma de competições criativas onde criadores de diversos campos podem apresentar, avaliar e evoluir suas ideias e obras.

Através de processos estruturados de revisão e reconhecimento, a Arena promove a excelência criativa e fortalece o engajamento comunitário na economia criativa CONX.

CONX Pulse

A plataforma central para emissão e distribuição de Ativos do Mundo Real (RWA), projetada para garantir confiança, transparência e interoperabilidade.

A Pulse permite que os usuários emitam, troquem e gerenciem ativos do mundo real tokenizados em cadeia, formando uma base fundamental para uma infraestrutura financeira digital aberta e em conformidade.

Qual é o preço atual de CONX?

CONX (CONX) está sendo negociado a R$0.0202480715313453654000, refletindo uma variação de preço de 2.01% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel CONX desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains, CONX frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente CONX está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, CONX registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de CONX?

Hoje há 1006504764.020734 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de CONX?

CONX atualmente ocupa a posição de número #1716 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$20373260.85713332194000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como CONX se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como CONX se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains, CONX demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.