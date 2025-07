C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Nome da criptoC98

ClassificaçãoNo.524

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.01%

Fornecimento circulante966,944,168

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2021-07-23 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.41624891,2021-08-25

Menor preço0.034640843683070306,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

