Preço de NPRO hoje

O preço ao vivo de NPRO (NPRO) hoje é $ 0.217279, com uma variação de 3.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NPRO para USD é de $ 0.217279 por NPRO.

NPRO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 388,864, com um fornecimento em circulação de 1.79M NPRO. Nas últimas 24 horas, NPRO foi negociado entre $ 0.2099 (mínimo) e $ 0.228112 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.993382, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.168845.

No desempenho de curto prazo, NPRO movimentou-se -0.30% na última hora e -5.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.09K.

Informações de mercado de NPRO (NPRO)

Capitalização de mercado $ 388.86K$ 388.86K $ 388.86K Volume (24h) $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Fornecimento Circulante 1.79M 1.79M 1.79M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NPRO é $ 388.86K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.09K. A oferta em circulação de NPRO é 1.79M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.17M.