Preço de NPRO (NPRO)
O preço ao vivo de NPRO (NPRO) hoje é $ 0.217279, com uma variação de 3.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NPRO para USD é de $ 0.217279 por NPRO.
NPRO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 388,864, com um fornecimento em circulação de 1.79M NPRO. Nas últimas 24 horas, NPRO foi negociado entre $ 0.2099 (mínimo) e $ 0.228112 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.993382, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.168845.
No desempenho de curto prazo, NPRO movimentou-se -0.30% na última hora e -5.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.09K.
A capitalização de mercado atual de NPRO é $ 388.86K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.09K. A oferta em circulação de NPRO é 1.79M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.17M.
-0.30%
-3.69%
-5.77%
-5.77%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de NPRO em USD foi de $ -0.00833368474427712.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de NPRO em USD foi de $ -0.0537288380.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de NPRO em USD foi de $ -0.0352018270.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de NPRO em USD foi de $ +0.0000003077661929.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00833368474427712
|-3.69%
|30 dias
|$ -0.0537288380
|-24.72%
|60 dias
|$ -0.0352018270
|-16.20%
|90 dias
|$ +0.0000003077661929
|+0.00%
Em 2040, o preço de NPRO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de NPRO?
Negociando a R$1.08881345646006699000, NPRO apresentou uma variação de preço de -3.69% nas últimas 24 horas.
Como a oferta de tokens afeta a avaliação de NPRO?
A oferta desempenha um papel fundamental: com 1789700.0 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.
Qual é a capitalização de mercado de NPRO?
Sua capitalização de mercado é de R$1948648.30900771584000, ocupando a posição #3903 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.
Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?
NPRO registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.
Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?
Ela variou entre R$1.051836323395119000 e R$1.14309903478945872000, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.
Como NPRO se encaixa na categoria Wallets,Near Protocol Ecosystem?
Como token Wallets,Near Protocol Ecosystem, NPRO compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.
Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?
Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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